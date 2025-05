Sposalizio del Mare 2025: Cervia pronta a celebrare la 581ª edizione dal 30 maggio al 1 giugno

Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più suggestivi e antichi della Romagna. Dal 30 maggio al 1° giugno, Cervia ospiterà la 581ª edizione dello Sposalizio del Mare, rito secolare che celebra il legame profondo tra la città e l’Adriatico. Tre giorni di storia, cultura, tradizione, spettacoli e gastronomia per una festa amata da generazioni di cervesi e apprezzata da visitatori e turisti.

Il programma prenderà il via venerdì 30 maggio alle ore 21, con il Concerto della Grande Orchestra Città di Cervia in piazza Garibaldi (in caso di pioggia al Teatro comunale “Walter Chiari”).

Quest’anno la città ospite sarà Pinzolo-Madonna di Campiglio, realtà trentina legata a Cervia da un’amicizia di lunga data, testimoniata anche da scambi turistici e simbolici come il dono degli alberi di Natale che ogni inverno decorano il centro storico cervese. Pinzolo sarà protagonista della tradizionale Cerimonia dell’Anello, in programma sabato 31 maggio alle ore 21 in piazza Garibaldi. Durante la serata, lo scambio di doni fra le due città sarà accompagnato dalla presentazione dei figuranti storici: Ilary Fontana e Serio Goffi, atleti del gruppo Cerviaman, interpreteranno la Dama dell’Anello e il Podestà.

Il clou delle celebrazioni è previsto per domenica 1° giugno, giornata dell’Ascensione, dedicata all’antico rito in mare con la pesca dell’anello, che secondo la tradizione porta fortuna e prosperità a chi lo recupera.

La giornata si aprirà alle ore 10 con il Trofeo dell’Anello, torneo di tiro con l’arco a cura degli Arcieri Città di Rimini Seven Arrows, in piazzale dei Salinari. Alle 10.30 partirà invece la Passeggiata patrimoniale “Mare e Pesca”, con ritrovo alla Torre San Michele, curata dall’associazione F.E.S.T.A.

A partire dalle 16, piazza Garibaldi accoglierà sbandieratori, musici e figuranti in costume storico, rappresentanti dei rioni del Palio del Niballo di Faenza. Seguirà la benedizione solenne dell’anello da parte dell’Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni, accompagnata dal Coro Ad Novas.

Alle 17.15, il corteo storico con le autorità raggiungerà il porto canale, dove le barche si prepareranno a uscire in mare aperto per la cerimonia simbolica del matrimonio con il mare. Ancora una volta, nei panni della Dama dell’Anello e del Podestà ci saranno Fontana e Goffi.

Per permettere a tutti di seguire il rito in mare, il Comune allestirà due maxischermo, in piazza Garibaldi e nei pressi del Porto Turistico sul Lungomare D’Annunzio. L’evento sarà anche trasmesso in diretta Facebook.

I biglietti per le motonavi sono disponibili solo online su www.discovercervia.com e www.turismo.comunecervia.it. Il costo è di 5 euro intero, 3 euro ridotto (bambini fino a 10 anni). Il ricavato sarà interamente devoluto alla Casa di Riposo Busignani.

Una tradizione che dura da secoli

Lo Sposalizio del Mare risale al 1445, quando il Vescovo di Cervia Pietro Barbo, sorpreso da una tempesta al largo, lanciò in mare il proprio anello pastorale per placare le acque. Il gesto salvò lui e l’equipaggio, dando origine a un rito che si ripete da quasi sei secoli.

Nel 1986 fu Papa Giovanni Paolo II a celebrare personalmente la cerimonia. Oggi, come allora, l’anello viene lanciato in mare dal Vescovo in segno di benedizione, mentre i giovani pescatori si tuffano per recuperarlo, tra l’entusiasmo della folla e il fascino intatto di una tradizione che guarda al futuro restando ancorata alla sua storia.