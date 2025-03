Starcon – weekend tra fantascienza, scienza e giochi a Bellaria Igea Marina. Dal 17 al 19 maggio al Palazzo del Turismo

STARCON 2024: DAL FUTURO UN AIUTO AL PRESENTE

Tra convegni, incontri e giochi spazio anche alla solidarietà

Tre giorni intensi e ricchi di ospiti ed appuntamenti. Torna a Bellaria Igea Marina la Starcon Italia multiconvention che raccoglie al suo interno gli appassionati di fantascienza, scienza, gioco e tanto altro. La tradizionale manifestazione, che si svolge a Bellaria Igea Marina dal 1998, per l’edizione 2024 cambia location. Sarà infatti il Palazzo del Turismo ad ospitare Starcon Italia: dal 17 al 19 maggio 2024 le più famose serie di fantascienza saranno protagoniste assolute: Star Trek, Doctor Who, Stargate, Star Wars, Ritorno al Futuro e non solo.

Tanti gli ospiti presenti: Tanya Lemani, Beverly Washburn, Robert Picardo, Richard Price, Harry Waters Jr, Todd Stashwick, Armin Shimerman, Kitty Swink, l’attrice, doppiatrice e direttrice di doppiaggio Stefanella Marrama, lo scrittore, divulgatore, attore e doppiatore Leonardo Patrignani, l’astrofilo ricercatore Fabio Mortari, lo sceneggiatore di fumetti Carlo Recagno, l’attore e doppiatore Luca Gatta.

Saranno tanti gli appuntamenti con gli ospiti e gli incontri con esperti per scoprire il dietro le quinte delle serie televisive e cinematografiche. Ci sarà la possibilità di conoscere i segreti del popolo klingon, una delle razze aliene più conosciute di Star Trek (con Alessio e Davide Candeloro e Claudio Sonego), ma anche di viaggiare tra passato e futuro dietro le quinte di Stargate (con Annalisa Diacinti). Previsti anche un workshop di doppiaggio (con Luca Gatta e Leonardo Patrignani) e un incontro sulla realizzazione degli oggetti di scena (con Federica Minguzzi e Daniele Roccati). Immancabile lo spazio scientifico con tre diversi appuntamenti (con Fabio Mortari e Leonardo Patrignani).

Giochi ed incontri si susseguiranno in un programma ricco e variegato. Non mancherà, sabato 18 maggio, l’appuntamento con la speciale serata dedicata alla Sfilata dei Costumi intervallata da proiezioni, premiazioni e sorprese.

Saranno presenti gli stand dei club organizzatori e anche speciali spazi dove sarà possibile contribuire a due progetti di beneficenza.

Starcon sostiene Champ1foundation (https://www.champ1foundation.eu/) che sostiene progetti per aiutare le persone affette dalla sindrome CHAMP1, una rarissima mutazione genetica che colpisce 1 persona su 52 milioni.

Champ1foundation sostiene un progetto presso l’Università Cattolica di Roma per “rallentare” gli effetti della malattia sui bambini. Durante la Starcon sarà possibile partecipare ad attività per contribuire ad aiutare la ricerca.

Cash or Trek:

Domenica 19 maggio alle 11 speciale asta dedicata all’associazione Sanes che offre aiuto ai malati ematologici presso l’Ospedale San Camillo di Roma.

Durante l’asta saranno messi all’incanto alcuni oggetti legati alle serie e ai film di Star Trek che sono stati esposti alla storica mostra “Star Trek in Italy”.

Starcon è la multiconvention che al suo interno ospita:

Sticcon XXXVI: convention dello STIC AL Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”

Kronos One – I giorni dell’Onore: raduno di Iks Italian Klinzha Society, associazione ludica legata al mondo Klingon

Regeneration 4: la convention del Doctor Who Italian Club

Chevron 6: convention del SG-F Italia Stargate Fanlcub Italia

Starcon sostiene Champ1foundation e Sanes

La Starcon 2024 è organizzata da Ultimo Avamposto, Stic – AL Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero” – Iks Italian Klinzha Society – Rocca Prop – Doctor Who Italian Club – SG-F Italia Stargate Fanlcub Italia

starconitalia.it

www.stic.it

www.klinzha.it

https://www.facebook.com/RoccaProp/

https://www.doctorwhoitalianfanclub.it/

https://www.stargatefanclub.it/

https://www.ultimoavamposto.com/

Crediti immagini: Foto Branchi – Archivio Starcon