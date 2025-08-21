Stati Uniti, addio a Frank Caprio, il giudice “buono” diventato star di social e Web

È morto all’età di 88 anni Frank Caprio, il magistrato statunitense noto per la sua empatia e tatto, che grazie ai social network era diventato una vera e propria celebrità internazionale. Il giudice lottava da tempo contro un tumore al pancreas.

I video dei suoi processi, spesso dedicati a infrazioni del codice della strada, hanno conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, compresa l’Italia. Caprio si distingueva per il suo approccio umano e comprensivo: ascoltava le storie degli imputati, valutava le circostanze e, quando possibile, annullava le multe. Celebre è il caso di un veterano di guerra di 90 anni, che aveva attraversato con il rosso per accompagnare il figlio alla chemio: il giudice ascoltò la sua vicenda e decise di non applicare la sanzione.

Star della tv americana già prima dei social, Caprio era il volto noto dello show Caught in Providence, dove la sua empatia e i divertenti siparietti con l’ispettore Ziggy Quinn lo resero immediatamente amato dal pubblico. Per anni aveva lavorato al tribunale municipale di Providence, nel Rhode Island.

Le origini italiane erano un orgoglio per Caprio. In uno dei video più virali, di fronte a un imputato siciliano di nome Francesco Mandata, il giudice scherzava sulle affinità: “Io e te abbiamo qualcosa in comune”, diceva. “Siamo entrambi italiani?” chiese l’imputato. “Sì, ma mi riferivo al nome”, replicava Caprio, dimostrando come anche il legame con le proprie radici potesse diventare motivo di umanità e comprensione.

Nel 2022 Caprio tornò a Teano, in provincia di Caserta, per visitare la casa dei genitori, Antonio e Filomena, emigrati negli Stati Uniti agli inizi del Novecento. Visibilmente commosso, ricordò le origini familiari e il legame con la città dei suoi avi.

La vita di Frank Caprio fu segnata da impegno e sacrifici. Da ragazzo svolse lavori umili, come lavapiatti e lustrascarpe, per aiutare la famiglia e mettere da parte qualche risparmio. Allo stesso tempo studiava con dedizione, diplomandosi alla Central High School e coltivando la passione per il wrestling, vincendo un campionato giovanile nel 1953. Dopo la laurea al Providence College, insegnò storia ed educazione civica, dedicandosi allo studio serale della Giurisprudenza alla Suffolk University School of Law di Boston, dove si laureò brillantemente prima di iniziare la carriera legale che lo avrebbe reso celebre.

Con il suo approccio umano alla giustizia, Frank Caprio ha saputo trasformare il tribunale in uno spazio di comprensione e rispetto, guadagnandosi il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.