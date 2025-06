Strade Provinciali. Morrone (Lega): Dopo la sceneggiata PD sui presunti tagli del Governo, vogliamo conoscere i dati

Forlì, 5 giu. “Ha ragione chi ha criticato il tam tam dei presidenti delle Province romagnole a guida Pd che, nei giorni scorsi, si sono scagliati contro il Governo, sulla scia del presidente dell’Assemblea dei Presidenti di Provincia, per un presunto taglio di 1 miliardo e 700 milioni da parte del MIT per investimenti pluriennali destinati alla manutenzione dell’intera rete stradale provinciale che, a loro dire, avrebbero avuto ‘ripercussioni sulla viabilità e quindi sulla sicurezza dei nostri cittadini’. Si è subito avvertita la strumentalità politica dell’allarme lanciato da Enzo Lattuca (Forlì-Cesena), Valentina Palli (Ravenna) e Jamil Sadegholvaad (Rimini) anche a fronte del fatto che il ministero, a stretto giro di posta, ha dato rassicurazioni sui fondi 2025. Non un dietrofront, come qualcuno ha insinuato, ma una garanzia accompagnata da un avvertimento: le risorse saranno erogate rispettando puntuali adempimenti da parte degli Enti che dovranno realizzare gli interventi nei tempi previsti, evitando, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la formazione di economie di bilancio. Sì, perché se molte strade provinciali romagnole presentano un grave stato manutentivo il problema è antico, da far risalire a diverse concause dove primeggiano gli storici ritardi delle Province. Di qui, le raccomandazioni del ministero per un utilizzo delle risorse efficiente che consenta di garantire una buona gestione dell’amministrazione pubblica e una maggiore capacità di spesa per evitare che vadano perdute”.

Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna che aggiunge:

“Ho quindi invitato i nostri consiglieri provinciali a presentare nei rispettivi Consigli un’interrogazione per ottenere dati certi e chiari sullo stato di avanzamento della spesa da parte di ogni Provincia romagnola rispetto ai fondi assegnati per il 2025 e per conoscere gli interventi previsti e a quale stadio di progettazione o realizzazione si trovino. Vogliamo inoltre sapere l’entità delle risorse erogate nel quinquennio 2020-2024 per il programma di manutenzione delle strade provinciali romagnole, quali interventi siano stati già portati a termine da ogni amministrazione, quali siano ancora da concludere con la relativa spesa e quali ancora, eventualmente, siano in fase progettuale”.

Lega Romagna