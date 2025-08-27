Stretta di mano simbolica e cordiale tra i Capitani Reggenti di San Marino e la Premier italiana Giorgia Meloni al Meeting di Rimini

Incontro fugace ma eloquente quello che, a margine dell’intervento della Premier Italiana, si è inscenato tra i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, e la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, durante la giornata conclusiva del 46° Meeting per l’Amicizia fra i Popoli a Rimini.

L’incontro ha avuto luogo nell’Auditorium della Fiera di Rimini, dove i Capitani Reggenti sono arrivati per primi, dirigendosi subito verso l’area dell’incontro con la presidente Meloni . La stretta di mano tra i due leader è stata accompagnata da volti distesi e sguardi cordiali, simboli di un clima di cordialità e collaborazione tra i due Stati.

Questo incontro rappresenta un momento significativo nel consolidamento delle relazioni bilaterali tra San Marino e l’Italia, sottolineando l’importanza del dialogo e della cooperazione tra le istituzioni dei due Paesi.