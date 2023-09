Studenti e rappresentanti delle Istituzioni insieme per omaggiare i caduti nel 79° Anniversario della Liberazione di Rimini

Sono stati i ragazzi della scuola elementare di Monte Cieco, questa mattina, ad animare il 79° Anniversario della Liberazione di Rimini. Una presenza energica e molto partecipata, motivata anche dal prezioso lavoro di ricerca che gli studenti hanno fatto in aula, con le proprie insegnanti. Oltre ai bambini della scuola elementare, alla cerimonia di commemorazione erano presenti anche il Sindaco Jamil Sadegholvaad, i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze dell’ordine, delle Forze armate e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Un momento di sentita partecipazione, proprio lì nel luogo dove si svolse uno degli episodi più feroci del passaggio del fronte nel riminese, quando su qui crinali, 24 dei 27 carri armati dello storico reggimento inglese Queen’s Bays furono distrutti dalle truppe tedesche appostate sulle colline circostanti.

Una cerimonia che si è aperta poco prima – alle ore 11 – con la posa della corona di alloro a l’altro importante monumento, dedicato ai Caduti, posto nel cimitero di guerra del Commonwealth sulla superstrada di San Marino, che custodisce le spoglie di 790 Royal Gurkha Riflemen. Giovani provenienti da altri paesi, che con i loro vent’anni sono venuti in Italia a combattere e hanno dato la vita per liberare la città di Rimini.

Prima delle due cerimonie per il 79° Anniversario della Liberazione di Rimini, il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha deposto una corona di alloro in piazzale Caduti di Cefalonia, ai piedi del monumento – realizzato nel 2003 dal Comune di Rimini – in onore dei 10.260 soldati italiani della Divisione Acqui trucidati a Cefalonia e Corfù dall’esercito tedesco nel mese di settembre 1943, in occasione dell’80° Anniversario di quella strage.

Ricordiamo che il programma delle celebrazioni organizzato per il 79° Anniversario della Liberazione di Rimini, ha avuto inizio già da lunedì scorso, nella Cineteca comunale, con l’incontro dal titolo “Non per conservare il passato, ma per realizzare le sue speranze”, in cui è intervenuto lo storico Eric Gobetti per celebrare l’80° anniversario (1943-2003) della fondazione della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini “R. Tosi”.

Ieri pomeriggio – alle ore 17.30 – sempre nella Cineteca comunale, si è svolta la conferenza “La lunga estate del 1943. Dallo sbarco degli Alleati in Sicilia all’armistizio” , di Francesco Filippi, storico e formatore, che è stato introdotto da Alessandro Agnoletti, direttore Isrec Rimini. Un’iniziativa promossa dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Rimini (Isrec).

