Successo triplo per la Juvenes San Marino al penultimo turno dei Campionati a squadre di Tennistavolo

Sabato 13 aprile si è giocato al Multieventi il penultimo turno dei campionati a squadre di tennistavolo, tutti e tre i team della Juvenes sono stati vincenti, in serie C1 successo per 5:2 contro il Senigallia e quarto posto in classifica, in serie C2 vittoria per 6:1 contro il Quadrifoglio P. Recanati con il team sammarinese che raggiunge il secondo posto, in serie D2 successo per 5:2 sulla Clementina Iesi e terzo posto in classifica.

In foto il team giovane della Juvenes di serie C2 coach Claudio Stefanelli, Ceccoli Loris, Morri Andrea, Bologna Pietro