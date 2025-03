Sul web ‘pillole’ contro violenza di genere sistemica

‘Non chiamatela emergenza, la violenza di genere è sistemica’, sul web arrivano le pillole del collettivo di Insegnanti le ‘Cattive Maestre’.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne si avvicina.

E a portare avanti delle mozioni controproposte alle misure del governo Meloni, sono le ‘Cattive Maestre’, gruppo aderente a Non una di Meno. Da lunedì 20, fino a sabato 25, sulle proprie pagine social, le insegnanti hanno pubblicato e pubblicheranno sei brevi video con la proposta per una scuola transfemminista, “l’unica a poter estirpare alla radice la cultura patriarcale”. I punti affrontati fino ad oggi nei mini-video sono quattro: educazione sessuo-affettiva; formazione docenti; approccio interdisciplinare; carriera Alias. “La violenza non può essere affrontata come urgenza. È sistemica e strutturale, quindi la risposta deve essere diffusa e sistemica”, dice Serena all’ANSA, insegnante di lettere di una scuola media di Roma, esponente del collettivo. “Se parli di violenza come emergenza” un’eccezione alla regola, e “se non fai formazione adeguata e tratti la tematica da un punto di vista tecnico, patologizzando chi compie questi gesti, il problema è come se non lo affrontassi”, è la loro tesi.

ANSA