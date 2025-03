Summer School: “Pellegrini di speranza”. Dal 20 al 22 settembre percorsi itineranti, incontri, visite guidate a Rimini, Sogliano e nel Montefeltro in vista del Giubileo 2025  

Rimini, 13 settembre 2024

Il Giubileo del 2025 è una grande occasione per ripensare l’arte come fonte di speranza. Un invito a farci “pellegrini di speranza”, in questo tempo così lacerato da ferite e drammi.

Questa Summer School, promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, si propone di offrire un qualificato apporto formativo all’evento giubilare del 2025, mediante la ricerca dei suoi significati storici, spirituali e culturali, ma anche delle opportunità che esso offre per una riscoperta del patrimonio artistico e religioso del territorio, sulle tracce di esperienze esemplari del passato e del presente.

Il percorso formativo, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre, prevede un’esperienza “peregrinante” tra Rimini, Sogliano e il Montefeltro nelle diverse forme dell’arte e mediante differenti metodologie e modalità (visite guidate, incontri, testimonianze…).

Si comincia venerdì 20 settembre nell’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Religiose “A. Marvelli” (via Covignano 265, Rimini) con un Seminario di Ricerca che ospiterà gli interventi di Gabriele Gozzi (presbitero della Diocesi di Rimini e docente di Storia della Chiesa), Alessio Geretti (presbitero dell’Arcidiocesi di Udine, referente eventi Arte sacra per il Giubileo 2025) e Nicolò Costa (già docente di Economia del turismo).

Sabato 21 settembre il programma prevede “Tesori d’arte sacra riscoperti” con visite guidate nei territori di Verucchio, Montetiffi e Ponte Uso alla riscoperta della scuola riminese del Trecento e delle opere di p. Agostino Venanzio Reali. Le visite saranno a cura di Johnny Farabegoli, Alessandro Giovanardi e Auro Panzetta.

Infine, domenica 22 settembre appuntamento al Teatro “E. Turroni” (piazza Mazzini 16, Sogliano al Rubicone) con l’evento: “Agostino Venanzio Reali, pellegrino di speranza, tra arte e teologia” e gli interventi di Marcello Neri (teologo) e Marco Casadei (teologo e direttore dell’Issr Marvelli) coordinati da Natalino Valentini. Nel pomeriggio visita al Museo Renzi di San Giovanni in Galilea.

Il progetto è riconosciuto dal Mim (ex Miur) come attività di aggiornamento per i docenti che potranno versare la quota di iscrizione usando la carta docente.

La Summer School ha il patrocinio di: Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, Conferenza Episcopale Emilia Romagna – Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia del Culto, Associazione “I cammini di Francesco in Emilia Romagna”, Comune di Rimini, Giubileo 2025 – “Pellegrini di speranza” e Visit Emilia-Romagna. È realizzata in collaborazione con il Comune di Sogliano al Rubicone e gli Uffici diocesani per i Beni Culturali della Diocesi di Rimini e Diocesi San Marino – Montefeltro.

Partecipare a questa proposta è anche l’occasione per conoscere la Scuola di Arte sacra e Turismo culturale-religioso, fiore all’occhiello dell’offerta formativa dell’Istituto.

Una Scuola di Alta formazione che ha l’obiettivo di ricostruire un rapporto vivo e vitale con i beni culturali ecclesiastici grazie a un gruppo di docenti e studiosi specialisti con l’intento di formare precise competenze e figure professionali specializzate nell’ambito del turismo religioso e culturale.

Per avere maggiori informazioni e iscriversi alla Summer School è possibile consultare questo link e i materiali in allegato: https://www.issrmarvelli.it/percorsi-di-formazione-e-ricerca/summer-school-pellegrini-di-speranza/

Per informazioni sulla Scuola di Alta Formazione in Arte Sacra e Turismo Culturale-Religioso: https://www.issrmarvelli.it/corsi/scuola-di-alta-formazione-in-arte-sacra-e-turismo-culturale-religioso/ (le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 15 ottobre).

È possibile anche contattare la Segreteria dell’Issr: tel 0541 – 751367; segreteria@issrmarvelli.it.

Issr Marvelli