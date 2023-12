SUMS SAN MARINO. ”IL SEGNO DELL’ESTRO”. Archistars a San Marino. 22 dicembre ore 14,30

In otto splendide fotografie artistiche le tracce della presenza in Repubblica di opere che portano la firma di Archistar internazionali, che mostrano un volto di San Marino inedito ai più. Realizzate dal fotografo Simone Maria Fiorani, le immagini saranno in esposizione nella mostra allestita nella suggestiva sede della Torre di Guardia che sovrasta la Porta del Paese di San Marino Città e che sarà inaugurata venerdì 22 dicembre alle ore 14.30

“Il Segno dell’Estro” rappresenta un primo passo verso l’introspezione delle opere architettoniche di pregio presenti sul Titano, che presto saranno oggetto di una nuova mostra, voluta sempre dalla SUMS e dall’Ordine degli Architetti e Ingegneri, per celebrare “200 anni di architettura a San Marino”.