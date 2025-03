Supercoppa Sammarinese: Virtus-La Fiorita stappa la stagione 2024-25

Tra poco più di ventiquattr’ore potrà dirsi ufficialmente varata in campo la stagione calcistica 2024-25. L’appuntamento con la Supercoppa Sammarinese è fissato per domani al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle ore 20:45. A contendersi il trofeo saranno Virtus e La Fiorita: i primi, vincitori dell’ultimo campionato, tenteranno di bissare il successo ottenuto lo scorso anno ai danni del Tre Penne. Di fronte gli stessi allenatori, perché nel frattempo Stefano Ceci è approdato alla panchina del club di Montegiardino: i Gialloblù si sono imposti nella più recente finale di Coppa Titano proprio ai danni della Virtus e puntano a regalare un secondo dispiacere al collettivo guidato da Luigi Bizzotto.

“Abbiamo acquisito dimensione e consapevolezze diverse – assicura il tecnico dei Neroverdi. In estate abbiamo disputato partite importanti nelle competizioni europee che ci hanno permesso di crescere ulteriormente. Incontrare Stefano (Ceci, ndr) è per me un piacere; nonostante sia un avversario decisamente ostico è soprattutto un amico e sono felice che anche lui abbia la possibilità di giocarsi un trofeo. Rispetto e stima contraccambiati dal neoallenatore de La Fiorita, che sottolinea come sia “molto piacevole essere qui, in una società come La Fiorita che reputo come tra le più importanti di San Marino. Mi sono voluto rimettere in gioco perché era giusto così, dopo tanti anni. Il piacere è quello di giocare contro Gigi – tra virgolette – e soprattutto contro la Virtus che è la squadra attualmente detentrice dei trofei più importanti. La Fiorita è abituata a stare ad alti livelli, ora siamo in un periodo di ricostruzione e c’è tanto entusiasmo”.

Hanno preso la parola, in conferenza stampa, anche Manuel Battistini e Matteo Vitaioli – rispettivamente difensore della Virtus e attaccante de La Fiorita, nonché colonne della Nazionale di San Marino. “A mente dell’anno passato, la scelta della società di consolidare il blocco storico è stata vincente – ammette Battistini. Inserimenti nuovi e di valore ci sono comunque stati anche in questa stagione; quindi, siamo curiosi di vedere come ci comporteremo all’inizio di questa nuova annata. Disputare una partita con un trofeo in palio – benché fisiologicamente nessuna delle due squadre può considerarsi al massimo della condizione – rappresenta sempre uno stimolo ulteriore. Non mi aspetto comunque ritmi altissimi, visto il periodo: piuttosto una gara simile alla finale di Coppa Titano, in cui sarà difficile sbloccare il risultato. Sarà fondamentale gestire le energie perché il debutto in campionato è comunque dietro l’angolo ed ogni punto può fare la differenza – come abbiamo visto negli ultimi due anni.

Non si può certo dire che Vitaioli non conosca alla perfezione il San Marino Stadium, lui che più di ogni altro giocatore ha rappresentato la Nazionale di San Marino in gare ufficiali: “Lo Stadium ha dimensioni decisamente più ampie rispetto a quelle cui la maggior parte dei giocatori, anche impegnati nelle competizioni sammarinesi, è abituata. Disputeremo una partita in un periodo particolare, con pochi allenamenti nelle gambe e temperature ancora piuttosto elevate – benché l’impegno sia serale. Per questo forse dovremo aspettarci una sfida meno spettacolare, con squadre maggiormente allungate con il passare del tempo. Dal nostro punto di vista dovremo stare attenti e limitare le individualità della Virtus, capaci di giocate di livello. In questo senso dovremo dimostrarci bravi in fase offensiva, ma anche equilibrati e compatti quando la palla non sarà tra i nostri piedi. Di certo abbiamo voglia di mettere in difficoltà la Virtus e rendere la partita quanto più bella e interessante possibile. Non posso di certo dire che La Fiorita sia oggi un gruppo già amalgamato e cementato, del resto siamo andati incontro ad un esteso rinnovamento, ma tenteremo di far leva sull’entusiasmo cui ha fatto riferimento il mister.

Nel fare le carte all’incontro di domani sera, Stefano Ceci dovrà fare a meno degli squalificati Affonso, Jacopo Semprini ed Ambrosini. Sul fronte opposto, Virtus è già certo di non poter contare su Vallocchia – impiegabile tanto in mezzo al campo quanto nel tridente d’attacco. Per entrambi gli allenatori, l’incognita di un’estate impegnativa (entrambe si sono spinte fino al Secondo Turno Preliminare di UEFA Conference League) e pochi allenamenti nelle gambe in funzione dell’impegno che stapperà la stagione del calcio sammarinese. A dominare le aspettative di entrambi gli allenatori-amici, alla vigilia della gara che assegnerà la Supercoppa Sammarinese 2024, sono però la curiosità di vedere la risposta in campo delle rispettive squadre e l’entusiasmo di avviare una nuova stagione calcistica in cui Virtus e La Fiorita vogliono confermarsi grandi protagoniste.

L’incontro sarà trasmesso in chiaro su San Marino RTV (canale 831 DTT) e in diretta streaming su TITANI.TV.

FSGC | Ufficio Stampa