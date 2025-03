Sversamento di idrocarburi dal peschereccio affondato nel porto di Rimini: ordinanza urgente del sindaco

Il Sindaco di Rimini ha emesso un’ordinanza urgente in risposta a un incidente ambientale avvenuto nel porto canale, dove è stato registrato uno sversamento di idrocarburi a causa dell’affondamento parziale del motopeschereccio Genius, verificatosi la notte del 2 settembre. L’evento ha generato una dispersione di sostanze inquinanti, rendendo necessario un intervento deciso per salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica lungo il tratto dal Ponte della Resistenza fino alla darsena della Marina Blu.

La Capitaneria di Porto di Rimini ha segnalato immediatamente la situazione, avviando le operazioni di contenimento attraverso una ditta specializzata che ha iniziato ad aspirare il carburante disperso e a installare barriere assorbenti. Tuttavia, un’ispezione effettuata il 5 settembre ha rivelato la persistenza di tracce di idrocarburi, in particolare nella zona del Ponte di Tiberio e nell’area circostante il punto di affondamento, suggerendo che il problema non fosse stato completamente risolto.

In seguito a tali riscontri, il Sindaco ha ordinato all’armatore del Genius di avvalersi di ulteriore supporto da parte di professionisti specializzati per completare le operazioni di bonifica in tutto il settore colpito, che include il tratto dalla Darsena della Marina Blu fino al bacino del Ponte di Tiberio.

Anna Montini, assessora alla transizione ecologica, ha sottolineato l’importanza della salvaguardia dell’ambiente marino, evidenziando come le acque del porto rappresentino un valore fondamentale non solo per il turismo, ma anche come patrimonio naturale da proteggere.