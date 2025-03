TAEKWOND SAN MARINO. INTERREGIONALE VENETO TAEKWONDO DOLOMITI OPEN 2023 8 TITANI A SCHIO (VI)

<< Siamo oramai giunti al termine di un altro anno solare entusiasmante, il 2023, che ci ha regalato finora la bellezza di 16 medaglie suddivise in 4 ori, 3 argenti e 9 bronzi, fra i quali i 3 bronzi internazionali in Croazia con Thomas Albani (1° poom) e i 2 in Svezia con Federico Amati (1° poom) e Achille Tentoni (1° poom), che hanno fatto raggiungere, al Club Taekwondo San Marino, un numero complessivo di 298 trofei e manca ancora l’ultima gara dell’anno: il Taekwondo Dolomiti Open del 02-03 dicembre a Schio (VI).

Saranno ben 8 i fighters che rappresenteranno i colori bianco-azzurri, accompagnati come sempre, dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), coadiuvato dal Maestro Michele Ceccaroni (4° dan), appena promosso neo allenatore.

Sull’ottagono di combattimento scenderanno per le categorie senior: Nicholas Battistini (2° dan -58 kg), con Stefano Crescentini (2° dan -74 kg), Michele Mezzanotte (6° kup -68 kg) e Matthew Mougeot (6° kup +87 kg).

Mentre per i junior: Samuel Tarini (2° dan -63 kg), Federico Amati (1° poom -51 kg) e Achille Tentoni (1° poom -51 kg). Infine per i Children Daniel Enko (10 kup -30 kg), il più giovane del team agonistico alla sua prima esperienza di kyorughi (combattimento).

In questo ultimo torneo 2023 speriamo di abbattere il muro di 300 medaglie per San Marino e questa ottima serie di risultati dimostra chiaramente la competitività della nostra scuola di Taekwondo, sia in campo internazionale sia in quello italiano, con i nostri giovani che si stanno imponendo sempre più all’attenzione di tutti gli sportivi sammarinesi, quali protagonisti di questa bellissima arte marziale e sport olimpico.

Dopo la pausa natalizia, durante la quale il team di combattimento continuerà comunque la preparazione in vista delle gare di gennaio/febbraio 2024, per i giovanissimi ed amatori ci sarà una breve pausa e, dopo l’Epifania, ricominceremo l’attività nelle nostre due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle presso la Sport Domus, palestra “taraflex verde”, ricordando che il T.S.M., è l’unico Club dove si può apprendere il Taekwondo in Repubblica”.>>.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan) – (Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il San Marino Team per Schio (VI) 2023