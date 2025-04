TAEKWONDO SAN MARINO. 6 MEDAGLIE PER 8 TITANI A SCHIO (VI) 2023, 304 I TROFEI COMPLESSIVI

<< Speravamo di arrivare, al termine di un anno solare bellissimo, a 300 medaglie complessive per il Club Taekwondo San Marino; non solo le abbiamo raggiunte, ma le abbiamo ampiamente superate. Dopo la bellezza di 16 podi nel 2023 suddivisi in 4 ori, 3 argenti e 9 bronzi, fra i quali i 3 bronzi internazionali in Croazia con Thomas Albani (1° poom) e i 2 in Svezia con Federico Amati (1° poom) e Achille Tentoni (1° poom), ecco il Taekwondo Dolomiti Open del 03 dicembre a Schio (VI), ultima gara dell’anno, con oltre 650 iscritti di varie nazioni europee, dove i Titani hanno ottenuto altre 6 pesantissime medaglie, portando il numero d’insieme a 304 trofei, rendendo il nostro Club, il più premiato di tutta la Repubblica !!!

Erano 8 i fighters che difendevano i colori bianco-azzurri, seguiti dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan), coadiuvato dal neo allenatore, Maestro Michele Ceccaroni (4° dan).

Sull’ottagono di gara è sceso per primo, nei Children 4ti di finale, Daniel Enko (10 kup -30 kg), il più giovane del team, che al suo primo combattimento di carriera, ha perso per 0 a 2 non per demerito, ma perché, per inesperienza, ha ricevute troppe ammonizioni (calciava sempre al caschetto l’avversario Ramirez Carl Matthew e questo, a 9 anni, il regolamento non lo permette).

Da gennaio 2024 potrà esprimere tutto il suo potenziale salendo di categoria.

Poi per gli junior, nei 4ti di finale, Samuel Tarini (2° dan -63 kg) ha perso per 0 a 2 contro Laantri Hamza, mentre per i Senior Nicholas Battistini (2° dan -58 kg) ha vinto il primo incontro per 2 a 0 contro Gavasso Fabris Juan Andres e perso in semifinale contro l’italiano F. Mazzone, ottenendo comunque il primo bronzo di giornata.

Di seguito è arrivato il momento degli junior Federico Amati (1° poom -51 kg) e Achille Tentoni (1° poom -51 kg). Il primo, in semifinale, perdendo di misura contro l’italiano Andrea Petrea, conquista il secondo bronzo, mentre Achille vola in finale battendo 2 a 0 Rosa Alessandro. Nel suo ultimo incontro proprio Petrea, il primo avversario di Federico, lo batte 2 a 1 e vince l’oro.

Nella categoria senior, cinture blu-rosse, Michele Mezzanotte (2° kup -74 kg), in semifinale, è battuto 0 a 2 da Francesco Fois, ma conquista un altro bronzo, mentre Matthew Mougeot (6° kup +87 kg) nel 1° match batte Nichita Maximciuc per 2 a 0 e raggiunge la finale contro Ostanskyi di Cattolica, vince ancora 2 a 0 e ottiene il secondo oro di giornata., mentre Stefano Crescentini (2° dan -74 kg) conclude l’Open vincendo in semifinale per 2 a 0 contro l’italiano G. Carlovic, e poi perde la finale contro S. Galante , accontentandosi dell’argento.

Un’ulteriore dimostrazione di grande competitività della nostra scuola di Taekwondo, con i nostri ragazzi che sono sempre più protagonisti in questa bellissima arte marziale e sport olimpico.

Il 14 dicembre ultima sessione esami 2023 per le cinture colorate e poi, dopo la pausa natalizia, ricominceremo le attività nelle nostre due sedi di San Marino Città (palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle, (palestra “taraflex verde” presso la Sport Domus) ricordando che il T.S.M., è l’unico Club dove ci si può avvicinare al Taekwondo in Repubblica.>>.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

e-mail: taekwondosanmarino@gmail.com

Foto: il San Marino Team a Schio (VI)

al Taekwondo Dolomiti Open 2023