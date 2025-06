TAEKWONDO SAN MARINO. ALESSANDRO GIOVAGNOLI BRONZO AL 17° OPEN DI BULGARIA

<< Per preparaci al meglio all’Open di San Marino dei prossimi 28 e 29 giugno, dove saranno presenti tutte le categorie, Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior, non c’è migliore atteggiamento che quello di vincere un’ulteriore medaglia internazionale.

Ed ancora una volta è stato il nostro atleta Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg), accompagnato sull’ottagono di gara dal 2° Coach nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan) che è riuscito nell’impresa di ottenere uno splendido bronzo in Bulgaria.

La 17^ edizione dell’Hereya Open Slivnitsa, era riservata agli junior di tutta Europa, con oltre 700 atleti iscritti, ed il nostro Alessandro Giovagnoli, reduce da 3 medaglie (2 ori e 1 bronzo) nel solo 2025, ha perso l’incontro di semifinale per 0 a 2 (12 a 20 e 13 a 16) contro l’idolo di casa il bulgaro Andi Vladimirov.

Niente male per un ragazzo, di nemmeno 15 anni, che è già da due anni alla ribalta del palcoscenico che conta, e che è riuscito ad incrementare il già rilevante bottino del Club Taekwondo San Marino elevandolo a 339 trofei complessivi: (99 ori) – (103 argenti) – (133 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.)

A seguire, fra due settimane, l’Austrian Open 2025 di Innsbruck (AUT) del 14 e 15 giugno con Stefano Crescentini (c.n. 2° dan – Senior), Thomas Albani (c.n. 1° poom – Junior) e Federico Amati (c.n. 1° poom – Junior).

Quindi le premesse per ben figurare, sia nell’organizzazione sia nei risultati agonistici, anche nella gara di casa (con già oltre 350 iscritti), ci sono tutte e dimostrano esplicitamente la competitività della nostra scuola di Taekwondo, in campo internazionale e quello italiano, con ragazzi che sono sempre più grandi interpreti di questa bellissima arte marziale e sport olimpico.

Perciò vi aspettiamo tutti, sportivi e non, alla Sport Domus di Serravalle nell’ultimo week end di giugno per ammirare e tifare per i nostri ragazzi, allenati da Maestri tutti sammarinesi diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation). Dopo la pausa estiva, ai primi di settembre, ci si potrà avvicinare nuovamente al nostro mondo nell’unico Club in Repubblica nelle sue due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, dove vi aspettiamo per un’eventuale prova gratuita.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: Alessandro Giovagnoli (bronzo)

Sul podio al 17° Open 2025 in Bulgaria