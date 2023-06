TAEKWONDO SAN MARINO. BUON RISULTATO E PUNTI RANKING PER I 3 TITANI A BAKU (AZE) AL MONDIALE 2023

<< L’appuntamento di questa settimana dal 29/05 al 05/06/2023 è stato veramente uno di quelli che lascia il segno, soprattutto ai 3 agonisti del Club Taekwondo San Marino impegnati sull’ottagono di gara al WT World Taekwondo Championships 2023 (una gara G-14, ovvero con il massimo coefficiente di difficoltà) che si è svolta a Baku (AZE).

Michele Ceccaroni (4° dan -68 kg), Stefano Crescentini (2° dan -74 kg) e Samuel Tarini (2° dan -63 kg) ne sono stati i protagonisti, diretti all’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), che ci relaziona circa il torneo mondiale 2023.

Ha iniziato giovedì 1° giugno, disputando un buon match, il capitano Michele Ceccaroni (n. 119 world ranking e 5 mondiali sulle spalle) contro il forte turco Kavurat Ferat Can (n. 50 del world ranking) perdendo ai 32imi per 2-0 (2 round a 0), e nonostante ciò, ha incamerato 10,37 punti risalendo così alla posizione n. 85 del ranking mondiale.

Venerdì, nel secondo giorno di gare, è stato il turno di Samuel Tarini (no ranking point) contro lo spagnolo (n. 3 al mondo di categoria) Jorquera Cala Joan (che vincerà alla fine la medaglia di bronzo) ed il nostro giovane atleta senior (17enne, anno 2006) che perde ai 32imi per 2-0 (2 round a 0), conquista ugualmente 10,37 punti del ranking fino alla posizione n. 150.

Poi sabato 03/06 è il turno di Stefano Crescentini (n. 112 del ranking) opposto allo statunitense Buenaventura Lorenzo Ezekiel (52° in classifica mondiale) con il quale perde ai 32imi per 2-0 (2 round a 0). Combattimento tirato per il nostro giovane atleta (18 anni appena, essendo del 2005) che, nonostante la sconfitta, incamera anch’egli 10,37 punti del ranking mondiale, risalendo così sino alla posizione n. 70 nel mondo.

È stato comunque un successo per i ragazzi del Club Taekwondo San Marino, poiché ora, la classifica mondiale di ogni categoria rivela che Stefano Crescentini (2° dan -74 kg) è al n. 70, Michele Ceccaroni (4° dan -68 kg) è al n. 85 e Samuel Tarini (2° dan -63 kg) ha conquistato il n.150. Pertanto 2 atleti biancoazzurri sono stabilmente nelle prime 100 posizioni mondiali e il terzo è appena entrato nel gotha mondiale essendo al n. 150.

L’attività ora prosegue anche nel mese di giugno, poiché il 16-17-18 presso la Sport Domus di Serravalle, si svolgerà un nuovo stage agonistico alla presenza del Gran Maestro Park Young Ghil (c.n. 9° dan), Direttore Sportivo di Taekwondo Italia e San Marino, presente anch’egli a Baku, che tornerà sul Titano per elargire i suoi preziosi consigli tecnico – tattici, in previsione delle prossime gare di combattimento internazionali.

A settembre il Club Taekwondo San Marino, vi aspetta nelle sue due palestre di Fonte dell’Ovo in Città e Serravalle Sport Domus, con i suoi Maestri, tutti diplomati e riconosciuti ufficialmente dalla WT (World Taekwondo Federation).>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il San Marino Team a Baku (AZE) 2023

con il G.M. Park Young Ghil (c.n. 9° dan)