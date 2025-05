Taekwondo San Marino. Due Atleti del T.M.SM in due gare poi esami per cintura colorate e nere

<< A poco più di un mese dalla gara di casa, che andrà a concludere il primo semestre dell’anno solare, continua l’attività agonistica e di preparazione, per i nostri atleti in vista del 2° Taekwondo San Marino Open 2025, dove saranno presenti tutte le categorie, Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior, in calendario per il 28 e 29 giugno a Serravalle presso la Sport Domus.

Ancora tanti appuntamenti per i ragazzi e ragazze del Club Taekwondo San Marino, che prevedono: oggi 25 maggio ad Ancona, i ?Campionati Italiani Universitari 2025 con il nostro Stefano Crescentini (c.n. 2° dan cat. -74 kg)?, e, subito dopo, il 31/05/2025, la 17^ edizione dell’Hereya Open Slivnitsa, in Bulgaria, riservata agli junior, con l’altro atleta Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg) 2025, un G-3 con il palio 30 punti per il vincitore, accompagnati in entrambe le occasioni dal 2° Coach nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan).

Ha esordito alla grande il bianco azzurro Stefano Crescentini, in rappresentanza del CUS Bologna, battendo per K.O. l’antagonista Domenico Lovaglio (CUS Bari), poi, ai quarti, ha ceduto di un soffio (1 a 2) a Gabriele Romano (CUS Napoli). Peccato perché aveva disputato entrambi gli incontri con la giusta determinazione, ma non è stata sufficiente per raggiungere il podio.

Poi, il prossimo fine settimana, la gara in Bulgaria, dove il nostro Alessandro Giovagnoli, reduce da 3 medaglie (2 ori e 1 bronzo) nel solo 2025, cercherà di migliorare la già sua splendida 17^ posizione nella classifica europea junior. A seguire l’Austrian Open 2025 di Innsbruck (AUT) del 14 e 15 giugno.

Tutte queste competizioni, intervallate dai due stage di Pesaro condotti dal Gran Master Chung Kwang Soo (c.n. 9° dan) e suo figlio Hamin Chung (c.n. 7° dan), saranno da preludio alle due prossime sessioni di esame per le cinture colorate (12 giugno) a San Marino e per le cinture nere (il 22 giugno), sempre nel capoluogo marchigiano, con 4 dei nostri ragazzi e ragazze impegnati.

Quindi tanta carne al fuoco che proverà ad incrementare il già cospicuo bottino di 338 trofei: (99 ori) – (103 argenti) – (132 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.), che dimostra chiaramente la competitività della nostra scuola di Taekwondo, sia in campo internazionale sia in quello italiano, con giovani che sono sempre più promettenti, ma soprattutto protagonisti in questa bellissima disciplina marziale e sport olimpico.

Possiamo agevolmente affermare di essere molto orgogliosi dei risultati (sportivi ed organizzativi) raggiunti finora e ricordiamo che il T.S.M., affidato a Maestri tutti sammarinesi diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation), è l’unico Club in Repubblica dove ci si può avvicinare al nostro mondo, nelle due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, dove vi aspettiamo per un’eventuale prova gratuita.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto 1: il Maestro Michele Ceccaroni (4° dan) e

Stefano Crescentini ai Campionati Italiani Universitari 2025