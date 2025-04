Taekwondo San Marino. Due bronzi per i bianco azzurri all’interregionale Lazio 2025

Ancora due medaglie di bronzo per i ragazzi del Club Taekwondo San Marino, all’Interregionale FITA Lazio disputato in questo fine settimana a Fondi (LT).

Così come ci riferisce il 2° Coach Nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan), che ha guidato i nostri 3 rappresentanti agli incontri sull’ottagono di gara, è stato un torneo veramente difficile, anche per il bel nutrito numero di atleti (770) provenienti da tutta Italia.

Ha iniziato le danze, nella categoria Senior, Stefano Crescentini (2° dan -74 kg), nei 4ti di finale contro Giuseppe Francesco Cucciniello, vincendo un incontro equilibratissimo per 2 a 1 (1-0; 3-6; 1-0), poi nel successivo, ha invece perso per 0 a 2 (3-5; 1-15), contro Lorenzo Ferrari della palestra Mattei di Roma, conquistando comunque un bellissimo bronzo.

Poi è giunto il momento degli Junior, prima con Federico Amati (1° poom -59 kg) che ha battuto nei 4ti di finale Tommaso Mazzocchi per 2 a 0 (16-13; 16-14), approdando in semi-finale, ma superato da Yuri Paniccia per 0 a 2 (3-15; 4-14), si deve accontentare del secondo bronzo di giornata.

Nulla da fare, invece per Achille Tentoni (1° poom -55 kg) che perde con G. Grenci per 0 a 2 (2-14; 0-12), non riuscendo a prendere le distanze all’avversario.

Comunque buona la sesta sfida stagionale del 2025, che porta a complessivi 338 trofei per il Club taekwondo San Marino: (99 ori) – (103 argenti) – (130 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

Ora a calendario: il 24-25/05 ad Ancona i ?Campionati Italiani Universitari 2025?, e, subito dopo, il Luxembourg Open 2025, un G-1 previsto per il 07-08/06, che farà da anteprima alla gara che si svolgerà a San Marino (il 2° Taekwondo Open) ormai in dirittura d’arrivo per il 28 e 29 giugno con presenti tutte le categorie, Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior e alla quale invitiamo il pubblico sammarinese a presenziare numeroso.

Un’altra conferma per la nostra scuola di Taekwondo, che si dimostra sempre competitiva, sia in campo internazionale sia in quello italiano e i nostri giovani sono sempre più interpreti positivi di questo bellissima arte marziale e sport olimpico, che potrete incontrare nelle nostre due sedi a San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, dove vi aspettiamo per un’eventuale prova gratuita.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il Maestro Michele Ceccaroni (4° dan)

e il San Marino Team all’Interregionale Lazio 2025

con le medaglie di S. Crescentini e F. Amati