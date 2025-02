Taekwondo San Marino. Quattro atleti bianco-azzurri all’Insubria Cup 2025

<< Dopo un 2024 appassionante con 25 medaglie complessive ed un inizio 2025 con uno splendido bronzo internazionale per il nostro giovanissimo Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg) all’Austrian Open Youth 2025 di Vienna di due settimane fa, ecco apparire all’orizzonte una delle gare più prestigiose del panorama sportivo italiano dedicato al Taekwondo: l’Insubria Cup 2025 del prossimo fine settimana 22-23 febbraio a Busto Arsizio (VA), con 1.070 atleti iscritti, suddivisi nelle varie categorie senior, junior e cadetti.

Saranno 4 i fighters che difenderanno i colori bianco-azzurri: nella categoria senior Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg), mentre nei junior Federico Amati (1° poom cat. -59 kg), Achille Tentoni (1° poom cat. -55 kg) ed il neo entrato in categoria Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg).

Saranno, come sempre, coordinati all’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), che seguirà tutti gli incontri.

I ragazzi nelle scorse settimane hanno continuato ad allenarsi sia per questa gara, sia per i prossimi impegni che li vedranno sicuramente protagonisti nel corso del primo semestre 2025, a partire dallo Schwabach Open in Germania del 08-09/03, seguito ?dai Campionati Italiani Cat. Olimpiche per i senior del 04/04 ad Arezzo dove, nei due giorni successivi (05-06/04), ci saranno anche i Campionati Italiani junior.

Poi uno dei 2 interregionali italiani che sono previsti in contemporanea il 26-27/04: l’Interregionale Lazio a Fondi (LT) oppure il Liguria a Quiliano (SV).

Il 24-25/05 ad Ancona i ?Campionati Italiani Universitari 2025?, e subito dopo il Luxembourg Open 2025, un G1 del 07-08/06, che farà da apripista alla gara di casa: il 2° Taekwondo San Marino Open 2025 ce stiamo organizzando per il 28 e 29 giugno con presenti tutte le categorie: kids, children, beginners, cadetti, junior e senior.

Proveremo, ancora una volta, di incrementare il nostro già cospicuo medagliere che annovera complessivamente 332 trofei: (95 ori) – (103 argenti) – (130 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class) conquistati in mezzo mondo e che fa del nostro Club il più medagliato dello Sport sammarinese.

I risultati ottenuti dimostrano chiaramente la competitività della nostra scuola di Taekwondo, sia in campo internazionale sia in quello italiano, con giovani che si presentano sempre più protagonisti di questa bellissima disciplina marziale e sport olimpico.

Ricordiamo inoltre che il T.S.M., affiliato CONS e FESAM, è l’unico Club in Repubblica dove ci si può avvicinare al Taekwondo, nelle due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, dove vi aspettiamo per un’eventuale prova gratuita.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: i Maestri Secondo Bernardi (6° dan)

Michele Ceccaroni (4 dan)

e il San Marino Team per Insubria Cup 2025