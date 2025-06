Tafferugli tra tifoserie prima della partita di basket tra Real Sebastiani Rieti e RivieraBanca Basket Rimini: 20 persone denunciate e Daspo

Durante l’incontro di basket tra Real Sebastiani Rieti e RivieraBanca Basket Rimini, disputato il 26 marzo al Palasojourner di Rieti, si sono verificati episodi di tensione tra le tifoserie che hanno portato a denunce e provvedimenti di divieto di accesso.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Rieti, gli agenti della Digos hanno identificato e denunciato 15 tifosi riminesi, coinvolti in atti di danneggiamento e incendio aggravati. Quattro di loro, già noti alle forze dell’ordine, avevano precedenti per simili episodi e avevano subito Daspo in passato, anche in ambito calcistico. Prima dell’ingresso in città, alcuni ultras riminesi si sono distaccati dalla colonna principale, dirigendosi in un bar vicino al palazzetto, dove hanno affrontato i tifosi locali armati di bastoni e fumogeni, causando danni a veicoli e cassonetti prima di fuggire a bordo di due van. Le forze di polizia, intervenute, hanno raccolto elementi per l’identificazione degli aggressori.

Al termine dell’incontro, sono rimasti coinvolti anche cinque tifosi di Rieti, denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver rivolto insulti agli agenti durante le operazioni di gestione della situazione. Per garantire il mantenimento dell’ordine e la sicurezza, le forze dell’ordine hanno ritardato la deflusso dei tifosi reatini, suscitando la reazione di alcuni ultras, che hanno rivolto insulti e sputi ai poliziotti.

A seguito delle indagini, il questore di Rieti ha applicato a tutti i venti soggetti coinvolti il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con un Daspo che va da 1 a 5 anni. Inoltre, a alcuni ultras è stato richiesto di presentarsi periodicamente presso le forze dell’ordine durante le partite della loro squadra.