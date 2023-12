Talamello. Operaio di 36 anni gravemente ferito in un incidente stradale questa mattina

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Talamello, dove un operaio di 36 anni è stato travolto da un’auto in un cantiere stradale. Il sinistro, avvenuto intorno alle 8 in via degli Archi ed ha coinvolto una Citroen guidata da un 70enne del posto, che sembra non abbia rispettato il semaforo provvisorio del cantiere regolante il senso unico alternato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe colpito il semaforo e investito l’operaio, dipendente di una nota ditta locale, prima di finire fuori strada. Mentre il conducente non ha riportato conseguenze, l’operaio è stato gravemente ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, un’ambulanza, un’auto medicalizzata e i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e prestare i primi soccorsi.