Talamello, settantenne ferito in downhill salvato dal Soccorso Alpino ed elisoccorso

Momenti di paura ieri mattina sul monte Pincio, nel comune di Talamello, dove un uomo di circa 70 anni ha riportato gravi traumi durante una discesa in downhill. L’incidente è avvenuto su una pista impervia, circondata da fitta vegetazione e attraversata da linee elettriche ad alta tensione, rendendo particolarmente difficili le operazioni di soccorso.

Secondo quanto ricostruito, il ciclista ha perso il controllo della bicicletta durante la discesa, cadendo e riportando sospetti politraumi al femore e al bacino. Gli amici che lo accompagnavano hanno immediatamente chiamato i soccorsi, attivando la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna e l’elisoccorso di Ravenna.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il luogo dell’incidente fino a circa 500 metri di distanza con un mezzo fuoristrada, proseguendo poi a piedi. Hanno preparato la zona, creando un varco tra la vegetazione, in modo da consentire all’équipe sanitaria dell’EliRavenna di recuperare l’infortunato in sicurezza tramite verricello. Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato quindi trasportato in elicottero al Trauma Center di Cesena con codice di media gravità.

L’intervento, condotto in condizioni particolarmente difficili, sottolinea ancora una volta l’importanza del coordinamento tra squadre di soccorso terrestre e aereo, garantendo assistenza tempestiva anche in aree montuose e impervie.