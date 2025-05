Tarragona, argento per Sebastiano Silvestri nella Eurocup di acrobazia radiocomandata

Inizia nel segno del podio la stagione internazionale per l’aeronautica sportiva sammarinese. Alla prova spagnola della Eurocup 2025 di acrobazia radiocomandata (categoria IMAC Unlimited), disputata nel fine settimana a Tarragona, Sebastiano Silvestri ha conquistato un brillante secondo posto assoluto, portando in alto i colori della Repubblica di San Marino.

L’atleta dell’Aerobatic Team sammarinese ha dominato la prima parte della competizione, ottenendo i migliori punteggi nell’esecuzione dei programmi conosciuti e dimostrando una preparazione tecnica di altissimo livello. Nella giornata finale, dedicata al cosiddetto “volo sconosciuto” – in cui i piloti devono eseguire figure acrobatiche non note fino a poco prima del decollo – Silvestri ha sfiorato la vittoria, cedendo per pochi punti al rivale Sacha Cecconi, pilota italiano che ha chiuso in vetta alla classifica.

Sul terzo gradino del podio è salito il francese Enzo Battaglia, che si è imposto nella categoria Freestyle, aggiudicandosi anche il premio per la miglior creatività acrobatica.

Un risultato importante per Silvestri, che conferma le ambizioni dell’Aerobatic Team sammarinese in vista delle prossime tappe stagionali del circuito europeo. L’argento di Tarragona è un chiaro segnale della competitività della squadra e dell’alto livello raggiunto dalla scuola sammarinese di volo radiocomandato.