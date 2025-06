Tassinari (FI): “Banca dati unica e tempistiche certe per la sicurezza del territorio romagnolo. Serve più trasparenza”

Intervenendo durante l’audizione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin in Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto idrogeologico, l’on. Rosaria Tassinari (Forza Italia), deputata e coordinatrice regionale del partito in Emilia-Romagna, ha posto l’accento su una richiesta chiara: serve più trasparenza e certezza nei tempi di realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico.

Il Ministro ha illustrato lo stato di attuazione degli interventi nazionali per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio, ricordando che oltre il 94% dei Comuni italiani è esposto a frane, alluvioni ed erosione costiera, e che dal 2010 sono stati programmati 3.763 interventi per circa 4,7 miliardi di euro. Solo per il 2025 sono previsti oltre 300 milioni di euro di nuovi investimenti, ma permangono criticità significative, tra cui costi crescenti, lentezze burocratiche, carenza di personale tecnico e frammentazione del monitoraggio.

Sulla base di queste problematiche, l’on. Tassinari ha richiamato l’attenzione sul caso emblematico dell’Emilia-Romagna, dove “il tempo medio per realizzare un’opera di messa in sicurezza idrogeologica è di 15 anni. Un dato inaccettabile – ha dichiarato – soprattutto considerando l’accelerazione dei fenomeni climatici estremi.”

Da qui la proposta: una banca dati unica nazionale, interoperabile e consultabile anche dai cittadini, per garantire trasparenza e responsabilità. “Solo così – ha affermato – si potranno seguire passo dopo passo lo stato di avanzamento delle opere e il reale utilizzo delle risorse pubbliche.”

Nel suo intervento, Tassinari ha inoltre suggerito meccanismi incentivanti per premiare gli enti che rispettano i cronoprogrammi e strumenti correttivi per sbloccare eventuali criticità. “Non si tratta di penalizzare, ma di aiutare a risolvere e accelerare – ha aggiunto –. I cittadini meritano risposte concrete, non promesse a scadenza variabile.”

Infine, ha ricordato che l’ultimo provvedimento del Governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per la messa in sicurezza del territorio, un impegno che Forza Italia intende seguire con la massima attenzione.

“Ogni euro speso deve tradursi in sicurezza reale per i cittadini e per il nostro fragile territorio – ha concluso Tassinari –. Su questo fronte, Forza Italia continuerà a fare la sua parte con serietà e determinazione.”