Tassinari (FI): “Con il tesseramento 2025 in Romagna rilanciamo l’impegno di Berlusconi per un’Italia più libera e vicina ai cittadini”

Parte ufficialmente la campagna di tesseramento 2025 di Forza Italia in provincia di Forlì-Cesena, un momento fondamentale per rafforzare il legame del partito con i cittadini e rinnovare l’impegno politico ispirato ai valori di Silvio Berlusconi.

A presentare l’iniziativa è l’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, che sottolinea come “Forza Italia è e rimarrà il partito della libertà, fondato da Silvio Berlusconi con il sogno di un’Italia più moderna, più giusta e più libera”.

Le giornate del tesseramento si terranno il 13, 14 e 15 giugno e coinvolgeranno numerosi comuni del territorio, tra cui Forlì, Cesena, Cesenatico, Castrocaro, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Un’occasione per incontrare la popolazione, raccogliere idee e coinvolgere nuove energie nella costruzione del futuro politico del partito.

“Queste giornate di incontro e adesione – spiega Tassinari – rappresentano un momento importante per dare continuità a quel progetto politico che Berlusconi ci ha consegnato: una politica fatta di concretezza, ascolto e responsabilità, che mette al centro la persona, la famiglia, il lavoro e le imprese”.

Forza Italia si conferma una forza moderata, europeista e liberale, che rappresenta ancora un punto di riferimento per molti italiani che credono in crescita, stabilità e riforme. “Il tesseramento è un gesto di partecipazione attiva e di fiducia in un progetto serio e credibile – conclude Tassinari – Invito tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia, incarnati da Berlusconi, a unirsi a noi per costruire l’Italia di domani”.