Tassinari (FI): Mantenere la centrale operativa di Cesena è strategico per la sicurezza dell’intera Romagna

Cesena, 17 aprile 2025 –

“La recente Festa della Polizia, che ogni anno celebra il lavoro encomiabile delle donne e degli uomini in divisa, rappresenta non solo un momento di riconoscimento e gratitudine, ma anche un’occasione per riflettere su come rafforzare concretamente il presidio di sicurezza sul territorio”, dichiara l’on. Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale del partito in Emilia-Romagna annunciando il deposito avvenuto proprio oggi di una interrogazione a risposta scritta al ministero dell’Interno su questo argomento.

“In questo contesto – prosegue Tassinari – desidero richiamare l’attenzione sulla delicata situazione della sala operativa di Cesena, che attualmente rischia di essere soppressa in un’ottica di razionalizzazione delle risorse. Comprendiamo la necessità di ottimizzare i costi, ma è fondamentale non sacrificare servizi essenziali per la sicurezza pubblica.”

La centrale operativa di Cesena, insieme a quella di Forlì, gestisce un numero rilevante di interventi nella provincia di Forlì-Cesena, che conta circa 400.000 abitanti. La sola centrale di Cesena riceve circa 500 chiamate a settimana, testimonianza concreta della sua fondamentale utilità e del ruolo strategico che ricopre nella risposta tempestiva alle emergenze.

“Parliamo di un territorio fortemente dinamico – sottolinea Tassinari – caratterizzato dalla presenza di poli universitari, aziende di rilievo nazionale, strutture sportive di alto livello, e che durante la stagione estiva vede aumentare sensibilmente la popolazione grazie alla vicinanza con la riviera romagnola. In un contesto simile, è essenziale mantenere una presenza operativa diffusa ed efficiente.”

“In quest’ottica, la permanenza della sala operativa di Cesena rappresenta non solo una risposta concreta alle esigenze della cittadinanza, ma anche un investimento coerente con la prossima costruzione della nuova caserma, che rafforzerà ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine nel territorio.”

“Forza Italia è da sempre al fianco delle forze di polizia – conclude – e continueremo a lavorare, anche a livello parlamentare, affinché ogni scelta organizzativa tenga conto non solo dei numeri, ma anche delle reali necessità delle comunità locali. La sicurezza è un diritto di tutti e va garantita con strumenti adeguati e presenti sul campo.”