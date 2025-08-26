Tavullia, incendio in via Strada della Rena: auto e furgone avvolti dalle fiamme. Inquirenti al lavoro per risalire alle cause dell’improvviso rogo

Paura questa mattina, martedì 26 agosto, in via Strada della Rena, a Tavullia (PU), dove due mezzi parcheggiati vicino a un’abitazione sono stati improvvisamente avvolti dalle fiamme.

L’allarme è scattato poco dopo le 8, quando residenti e passanti hanno notato il fumo denso e le lingue di fuoco avvolgere un’auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco di Pesaro con due autobotti. Gli operatori hanno impiegato liquido schiumogeno per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando danni maggiori.

La Polizia locale ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha creato apprensione tra i residenti della zona.

L’intervento rapido dei soccorritori ha evitato conseguenze peggiori, ma resta alta l’attenzione sulle cause dell’incendio e sulla sicurezza dei mezzi parcheggiati in strada. Non si esclude, al momento, nessuna ipotesi sulle cause.