TEAKWONDO SAN MARINO. 4 MEDAGLIE AD ANCONA E PUNTI RANKING ALL’EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS A BELGRADO (SRB)

Ancora splendide medaglie in questo fine settimana per gli atleti del team bianco-azzurro, a 50 giorni dall’International Open 2024 di San Marino che si svolgerà il 29-30 giugno prossimi proprio qui a Serravalle, dove speriamo di fare un’ottima figura sia sportiva, sia d’organizzazione.

Divisi in due parti per partecipare in entrambe le competizioni, dall’Interregionale Marche 2024 di Ancona del 11 maggio 2024, il secondo Coach Nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan), che aveva con sé cinque atleti, ha ottenuto ottimi risultati: 4 medaglie, che fanno incrementare ancora una volta il nostro già ricco medagliere: 317 trofei, di cui (93 ori) – (100 argenti) – (120 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

Comincia la gara nei senior Nicholas Battistini (c.n. 2° dan -58 kg) che purtroppo, pur combattendo bene, esce a testa alta ai 4ti di finale, mentre Daniele Leardini (c.n. 1° dan -87 kg), pur perdendo la semifinale, conquista il primo bronzo di giornata.

A seguire gli junior dove anche Federico Amati (1° poom -55 kg) si ferma sul terzo gradino del podio raggiungendo un altro bronzo. Poi le due ciliegine, nelle due finali rimaste.

Thomas Albani (1° poom -45 kg) bissa il risultato del 2021 sempre nelle Marche, battendo in finale per 2 round a 1 il proprio avversario e vince un bellissimo oro, poi, mentre la giornata volge al termine, il Cadetto Alessandro Giovagnoli (1° kup – cintura rossonera +65kg) vince tre incontri su tre, sempre per 2 a 0 e conquista un altro luccicante oro.

Invece, all’European Senior Championships a Belgrado (SRB) svoltosi domenica 12 maggio, il Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), che ha accompagnato in Serbia Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg), ci riferisce che, purtroppo, il nostro atleta non riesce a superare il turno col forte atleta ucraino Andrii Chumachenko perdendo entrambi i round 0-2. Era l’ultima occasione per accedere direttamente alla prossima Olimpiade di Parigi in luglio, ma non dobbiamo rammaricarci poiché, nonostante tutto, per i punteggi ottenuti, la sua posizione nel ranking mondiale cat. -74 passa dalla n. 96 alla n. 77 e quindi potremmo comunque esserci a Parigi con una wild card.

I nostri fighters confrontandosi con tantissimi altri giovani atleti italiani ed europei, ancora una volta, hanno dimostrato l’efficacia della nostra scuola (dojang).

Gli altri insegnanti rimasti in patria, nel congratularsi per i bellissimi risultati raggiunti, continuano gli allenamenti nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle, e attendono chi volesse provare, senza alcun pericolo, la nostra arte marziale e sport olimpico.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto 1: il San Marino Team ad Ancona (AN)

Con le medaglie

Foto 2: il San Marino Team a Belgrado (SRB)