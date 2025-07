Team Proline Sport: tra emozioni e brillanti risultati al San Marino Rally

Tre equipaggi ed altrettante vetture hanno tenuto alta la bandiera del team sammarinese nel quarto appuntamento del CIRT, sugli sterrati tra San Marino e Montefeltro, la gara di casa. Passione, grinta e determinazione per un bottino di buoni risultati.

Il 53° Rally di San Marino, quarto round del Campionato Italiano Rally Terra e valido anche per l’MRF Rally Italia Trophy, il trofeo monogomma del costruttore di pneumatici indiano per gli amanti dei fondi sterrrati, è andato in scena nel weekend del 12-13 luglio sugli sterrati tra San Marino e Montefeltro, tra polvere, emozioni ed adrenalina.

Gara di casa per il team sammarinese Proline Sport, in un mix di motivazione e responsabilità dettati dal correre sulle strade sterrate meglio conosciute e dalla voglia di ben figurare, tanto per la squadra quanto per i suoi alfieri.

Anche in questa occasione gli equipaggi portacolori di Proline Sport si sono distinti per grinta, determinazione e costanza, portando tutte le vetture al traguardo in un rally impegnativo sia a livello tecnico che climatico.

Davide Cagni e Stefano Palù, primo equipaggio della squadra sammarinese a prendere il via, con il numero 19 sulle fiancate ed a bordo della Skoda Fabia R5, hanno chiuso con un buon 23° posto assoluto, 13° piazza nel gruppo RC2N e, soprattutto, un ottimo 2° posto di Raggruppamento A nell’MRF Trophy. Un risultato concreto, in una classe dal livello altissimo, cercando di migliorarsi costantemente e prendendo sempre maggiore confidenza con la vettura e ritmo in gara.

Altri portacolori di Proline Sport, su una sempre più rara, ma sempre spettacolare, Renault Clio R3, Maicol Lanci in coppia con Fabio De Luca, coppia tutta sammarinese in gara col numero 31, hanno terminato il rally con una 26° posizione assoluta, risultando quarti nel gruppo RC4N e vittoriosi nella classe R3. Una prestazione solida ed in crescita lungo tutte le speciali.

Alla prima esperienza sui fondi sterrati Emanuele Tinazzi, affiancato da Emanuele Mischi alla note, con la piccola Citroën Saxo VTS numero 51, chiude in 36° posizione assoluta, 12° posto di gruppo RC5N ed una bella 2° piazza in classe N2. L’equipaggio può ritenersi più che soddisfatto, avendo centrato l’obiettivo di tagliare il traguardo, facendo esperienza sul nuovo fondo e divertendosi.

Correre la gara di casa non significa semplicemente affrontare una competizione: è condividere fatica, emozione e passione con amici e conoscenti. Grazie a tutti gli appassionati che ci hanno supportato anche lungo le speciali, ai nostri equipaggi, piloti e navigatori, ai nostri eccellenti partner, Christian Bolognese e tutto lo staff di Bierre Photo Sport per le immagini ed i video ed a Cesare Funari, Drc Sport Management che, in collaborazione con SM RacingMedia di Marco Cardinali, ha curato la parte mediatica.

Ci rivedremo in gara al Circuito dei Campioni, in programma per i prossimi 8-9 agosto, sempre a San Marino.