Tempo di bilanci per la Prefettura di Rimini: aumento dei controlli delle forze dell’ordine nel 2023

Nel corso del 2023, la Prefettura di Rimini ha registrato un incremento del numero di pattuglie impiegate rispetto all’anno precedente, passando da 35.944 a 36.518. Questo aumento ha portato ad un totale di 259.831 controlli, rispetto ai 211.800 del 2022.

Per quanto riguarda gli arresti, il dato è rimasto sostanzialmente stabile, passando da 709 a 715. Le denunce, invece, sono aumentate da 16.666 a 17.737.

Per quanto concerne i provvedimenti amministrativi, si è invece registrata una diminuzione rispetto al 2022, passando dai 9.735 agli 8.640. Tuttavia, bisogna sottolineare che gli importi contestati per sanzioni o ammende riguardanti il regolare svolgimento del rapporto di lavoro sono raddoppiati rispetto all’anno precedente.

Oltre a ciò, va evidenziato che la Capitaneria di Porto e il Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza hanno impiegato complessivamente 530 pattuglie in 6.486 controlli lungo il mare e il tratto costiero di competenza nel 2023, rispetto alle 494 pattuglie e 6.269 controlli del 2022. Le denunce sono diminuite da 35 a 28, mentre i provvedimenti amministrativi sono aumentati da 525 a 750.

Il Prefetto ha voluto ringraziare tutte le Forze dell’Ordine per i risultati conseguiti e per l’impegno dimostrato nel svolgere le proprie funzioni a beneficio dell’intera comunità provinciale. Ha sottolineato inoltre l’apprezzamento per lo spirito di collaborazione e abnegazione con cui operano, adoperandosi al massimo per fornire un servizio sempre più vicino ai cittadini.