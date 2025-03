Tennis San Marino, ultime news

Alle battute finali il torneo Under 10 e 12 organizzato dal San Marino Tennis Club

Nell’Under 10 femminile finale Sanchi-Benvenuti, nell’Under 12 Mussoni-Lonfernini

In serie C sconfitta di stretta misura per la squadra del Titano

SAN MARINO. Entra decisamente nel vivo sui campi del San Marino Tennis Club il torneo Under 10 e 12, tappa del circuito regionale Fitp e sicuramente una bella occasione per mettere in mostra alcuni dei più forti talenti locali. Si gioca nella struttura del Centro Tecnico Federale a Montecchio.

Nell’Under 10 femminile dopo Sofia Sanchi in finale anche Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni).

Under 10 femminile semifinale: Sofia Sanchi-Emma Mattone 6-1, 6-0, Beatrice Benvenuti-Vittoria Pracucci 6-3, 6-2.

Nell’Under 10 maschile in finale Gioele Romboli (Tc Valmarecchia).

Nell’Under 10 maschile turno di qualificazione: Diego Lombardi-Michele Cortesi (n.1) 6-4, 5-7, 10-6. Tabellone finale, semifinali: Gioele Romboli-Diego Lombardi 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 maschile in finale Alberto Lonfernini (n.1), portacolori del San Marino Tennis Club, e Gianmaria Mussoni (Galimberti Tennis Team). Quarti: Giacomo Terenzi-Marco Fantini 6-1, 6-0, Leone Lazzara-Giacomo Rosa 3-6, 6-3, 10-7. Semifinali: Lonfernini-Giacomo Terenzi 6-0, 6-1, Mussoni (n.2)-Leone Lazzara 6-1, 6-7 (3), 10-7.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Giuseppe Pelliccioni.

In serie C femminile sconfitta con onore al doppio di spareggio per la giovane formazione del San Marino Tennis Club che ha ceduto in casa 2-3 al Nettuno Tennis Club Bologna nella finale dei play-off regionali che mettevano in palio i posti per il tabellone nazionale per la B2.

Silvia Alletti-Alice Monducci Delucca 4-6, 6-3, 6-1, Micol Devescovi-Talita Giardi 6-0, 6-1, Carlotta Canali-Iryna Horai 6-7 (6), 6-3, 6-4. Doppi: Aletti-Giardi b. Devescovi-Morgillo 6-4, 6-1, Devescovi-Monducci Delucca b. Aletti-Giardi 6-3, 3-6, 11-9.