Tentata estorsione in un bar di Bellaria Igea Marina: Cliente denunciato dal gestore

Un ristoratore di Bellaria Igea Marina ha denunciato un cliente per tentata estorsione dopo aver subito ripetuti episodi di intimidazione e mancati pagamenti. Secondo quanto riportato, il 48enne, originario della Campania e residente a Rimini, frequentava il locale insieme a amici, offrendo drink e cibo, ma si rifiutava di pagare il conto, spesso giustificando il suo comportamento con lamentele sul servizio.

In alcune occasioni, il cliente avrebbe perfino minacciato il gestore, proponendo una sorta di “protezione” in cambio di una somma di 5.000 euro, rivendicando la sua pretesa di essere il creditore. Stanco di subire tali soprusi, il ristoratore ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, fornendo anche le riprese delle telecamere di sorveglianza del suo bar, che hanno contribuito ad identificare il presunto estorsore.

Le indagini hanno rivelato che l’uomo avrebbe costretto il gestore a violare le normative anti-Covid, come il divieto di servire bevande oltre le 22, durante i mesi di restrizioni. Attualmente, il 48enne è difeso dall’avvocato Piero Ippoliti Martini e dovrà affrontare un processo, essendo stato rinviato a giudizio per le accuse di tentata estorsione, come disposto dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci. Il processo è previsto a breve.