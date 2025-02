Tentativi di furto in zona Ospedale di San Marino con ladri in fuga nei campi

Paura nella serata di sabato nella zona dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino, dove alcuni malviventi sono stati sorpresi mentre tentavano di introdursi in una palazzina. La segnalazione arriva direttamente da un residente che, intorno alle 23:30, ha notato movimenti sospetti nei pressi di un edificio vicino alla propria abitazione dando subito l’allarme.

”Stasera ladri sotto casa mia, nella palazzina vicina arrampicati al piano 1 e poi scappati per i campi” – racconta il testimone, ancora scosso dall’accaduto. I malviventi, dopo aver tentato di entrare al primo piano dell’edificio, si sono dati alla fuga nei campi circostanti. Poco dopo, secondo quanto riferito, avrebbero provato a introdursi anche in un’altra abitazione della zona.

I ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce, approfittando del buio e della conformazione della zona. La fuga attraverso i campi ha reso complicato l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che sono state allertate subito dopo l’accaduto. ”Per prenderli nei campi servono i cani addestrati» – aggiunge il residente – «e anche quelli antidroga nelle scuole”. Un riferimento che evidenzia la preoccupazione per la sicurezza del territorio e la necessità di strumenti adeguati per affrontare situazioni simili.

Non è la prima volta che episodi di questo genere si verificano in quella zona della Repubblica di San Marino, anche se nessuna è immune. I furti nelle abitazioni, soprattutto a ridosso di aree verdi, stanno diventando una costante che genera ansia tra i cittadini.

Sui social, molti cittadini esprimono preoccupazione e chiedono maggiori controlli, soprattutto nelle ore serali. ”Abbiamo bisogno di più pattuglie e di strumenti tecnologici avanzati per prevenire questi episodi”, scrive un residente. L’idea di utilizzare cani addestrati, sia per la sicurezza pubblica che per operazioni di controllo antidroga nelle scuole, trova il consenso di diversi utenti.