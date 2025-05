Terminati i lavori di manutenzione ai sentieri escursionistici Cai. Sabato 13 luglio arriva la “Camminata al tramonto tra le vigne di Coriano”

Assessore Pazzaglia “Per la manutenzione dei sentieri CAI che a Coriano si estendono per circa 22 km chilometri, abbiamo partecipato ai bandi regionali e ottenuto dei finanziamenti per la tabellazione e per la manutenzione. Avanti su questa strada per promuovere camminate, percorsi in mountain bike e a cavallo”

Coriano, 10 luglio 2024 – Per gli appassionati di bicicletta, mountain bike, trekking o di rilassanti passeggiate a cavallo, sono terminati i lavori di manutenzione con il diradamento della vegetazione, pulizia e interventi sulla segnaletica nei sentieri di Coriano. In particolare, i lavori hanno riguardato i sentieri Cai 031 e Cai 033.

Nel sentiero 031, costituito da un giro ad anello di circa 10 km che dal Parco del Marano passa a Cerasolo e Mulazzano con rientro al parco, è stata pulita e resa praticabile la parte sterrata in via del Fagiano, la parte in fondo a via Roncona e il guado che permette di risalire verso via Ciavatti, rendendo così possibile percorrere tutto il tragitto.

I lavori di manutenzione realizzati invece nel sentiero 033, che dal ponte di Ospedaletto, prosegue lungo la riva destra del torrente Marano e arriva a Vallecchio per congiungersi con il sentiero Cai 019, sono consistiti nella messa in sicurezza di un tratto di sentiero eroso dall’alluvione del maggio scorso e di tutto il tratto compreso tra Ospedaletto e il Parco del Marano.

“Per la manutenzione dei sentieri CAI che a Coriano si estendono per circa 22 km chilometri, abbiamo partecipato ai bandi regionali e abbiamo ottenuto dei finanziamenti sia per la tabellazione, sia per la manutenzione –commenta l’assessore al Turismo, Promozione del territorio e Sentieristica, Anna Pazzaglia – Continueremo su questa strada, promuovendo con le camminate, i percorsi in mountain bike e a cavallo, la conoscenza del territorio. Sul sito www.terredicoriano.it è possibile scaricare la mappa del territorio ed anche le tracce gpx di alcuni sentieri e percorsi. Quest’estate invito tutti a venire a Coriano, a partire da sabato 13 luglio, con la camminata al tramonto tra le vigne. Un’esperienza unica e rigenerante”.

Con ritrovo al Centro Giovani di via Piane, 100, sabato 13 luglio alle ore 18 si svolgerà la “Camminata al tramonto tra le vigne di Coriano” patrocinata dall’Amministrazione comunale e organizzata dalla associazione Benessere Shiatsu Le Saline in collaborazione con Onav Rimini. Seguiranno stretching, degustazioni di vini locali e ricco apericena al costo di 10 euro.

Prenotazione obbligatoria al: 338 1596464

Comune di Coriano