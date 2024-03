TERRA DI SAN MARINO e L’UGRAA vi invitano al primo corso del 2024 tutto dedicato alla pianta dell’olivo. Sabato 16 marzo 2024

Dopo la pausa invernale, ripartono gli incontri dell’Accademia Contadina!!

Il Consorzio Terra di San Marino e l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA) vi invitano al primo corso del 2024, tutto dedicato alla pianta dell’olivo.

A Casa Fabrica di Montecchio, sabato 16 marzo, scopriremo insieme l’importanza che l’olivicoltura ha da sempre ricoperto nella storia, soffermandoci sul ciclo di vita di questa meravigliosa ed incredibile pianta ed analizzando gli obbiettivi, i vantaggi e le metodologie di una buona potatura.

Nel pomeriggio lezione pratica in campo! Il dottor Stefano Cerni ci mostrerà le corrette tecniche di potatura e ci seguirà nell’esercizio pratico di ciò che abbiamo imparato durante la mattinata.

È consigliabile portare l’eventuale attrezzatura di potatura in proprio possesso e un vestiario adeguato alla campagna!

Per info e prenotazioni [email protected]