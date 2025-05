Terre Spaccate”: la ceramica contemporanea in mostra a Pennabilli. Espone il sammarinese Gabriele Gambuti

Ha aperto le porte lo scorso 19 aprile la mostra “Terre Spaccate”, un’esposizione di ceramiche contemporanee che si tiene al Palazzo del Bargello di Pennabilli. L’evento è visitabile nei fine settimana fino al 18 maggio 2025.

L’esposizione presenta le opere dell’artista Gabriele Gambuti, che esplora il tema della frattura e della trasformazione attraverso la ceramica. Le sue creazioni, caratterizzate da superfici spaccate e texture complesse, invitano il pubblico a riflettere sulla bellezza che può emergere dalle imperfezioni.

Il Palazzo del Bargello, sede della mostra, è un edificio storico situato nel cuore di Pennabilli. Questo palazzo, con la sua architettura medievale, offre uno sfondo suggestivo per le opere esposte, creando un dialogo tra l’antico e il contemporaneo.?

“Terre Spaccate” rappresenta un’occasione unica per gli appassionati d’arte e per i visitatori di scoprire la ceramica contemporanea in un contesto ricco di storia e cultura. L’ingresso alla mostra è gratuito, e l’orario di apertura nei fine settimana è dalle 10:00 alle 18:00.?

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio turistico di Pennabilli o visitare il sito ufficiale del Comune.