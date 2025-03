Terremoto 7.7 in Myanmar: “Forse migliaia di morti”. Trema anche la Thailandia

E’ intanto di almeno 25 vittime il bilancio accertato finora. Tra questi dieci persone, secondo quanto riferisce la Xinhua, sono morte nel crollo di una moschea a Mandalay, e altre otto nel crollo di un edificio in costruzione in un sobborgo della stessa città, riferisce il Guardian.

E ancora: gli aeroporti di Mandalay e Naypyidaw, capitale del Myanmar, sono stati gravemente danneggiati dal sisma. Disposta quindi la chiusura degli scali con il conseguente stop ai voli, riferisce il sito di notizie Myanmar Now.

La giunta al potere in Myanmar ha intanto dichiarato lo stato d’emergenza in sei regioni, rivolgendo un appello alla comunità internazionale affinché invii aiuti umanitari per la popolazione colpita. Lo stato d’emergenza, secondo quanto precisato in una nota, riguarda le regioni di Sagaing, Mandalay, Magway, il nordest di Shan, Naypyidaw e Bago. Come riporta l’Afp, il capo della giunta militare birmana Min Aung Hlaing è arrivato all’ospedale di Naypyidaw dove sono stati ricoverati i feriti.

Scossa anche in Thailandia, crolla grattacielo: 8 morti

Il terremoto è stato avvertito con forza anche a Bangkok, in Thailandia. Almeno otto le persone che hanno perso la vita a causa del sisma, ha reso noto il governatore di Bangkok Chadchart Sittipunt, spiegando che 7 vittime sono lavoratori uccisi dal crollo del grattacielo di 30 piani in costruzione nella capitale thailandese. 81 le persone intrappolate sotto le macerie, spiega il vice premier Phumtham Wechayachai. Decine di lavoratori sono stati tratti in salvo.