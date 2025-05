Terremoto ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.4: trema anche Napoli. Chiuse scuole e università

Nell’area dei Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico iniziato alle 12.06. Lo rende noto l’Ingv. Al momento sono stati rilevati in via preliminare quattro terremoti con magnitudo massima 4.4, registrata alle 12.07. Una forte scossa è stata avvertita anche a Napoli. “Entro tre-sei ore seguirà un ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”, fa sapere l’Ingv rinviando per ulteriori informazioni al sito web dell’Osservatorio Vesuviano.

Terremoto avvertito a Napoli

La prima forte scossa è stata avvertita in diverse zone di Napoli, soprattutto nelle zone di Bacoli, Procida e Pozzuoli. Alcuni testimoni riferiscono che “ballava tutto” e la scossa è stata molto intensa. Si attende di capire se ci siano danni a persone o cose.

LaPresse