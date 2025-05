Terremoto ‘Made In Italy’ all’Aquafan di Riccione: c’è Rosa Chemical

TERREMOTO ‘MADE IN ITALY’ IN PISCINA ONDE: E’ ARRIVATO ROSA CHEMICAL

PUBBLICO IN DELIRIO PER IL CANTANTE CHE SI E’ ANCHE TUFFATO TRA LE ONDE

Quarta tappa del festival Music Wave con ospite l’artista e cantautore:

“Prima volta in questo parco. E’ una figata. Non potevo non buttarmi in Piscina Onde

e naturalmente ho fatto anche gli scivoli”

“Chi non salta… non fa l’amore!”. Rosa Chemical ha mandato in delirio tutta Aquafan, nella giornata di ieri. Con i suoi più grandi successi come Polka, Made In Italy, Britney, Baby e tanti altri, l’artista e cantautore, ha scatenato tutto il pubblico, arrivato da ogni angolo d’Italia per incontrarlo e ascoltarlo in oltre 30 minuti di dj set indimenticabile.

Scatenato e accompagnato dagli aquadancers, al termine dell’esibizione ha deciso di fare qualcosa di unico: non poteva che tuffarsi dal palco, tra gli applausi e le urla dei fan. Dopo il momento selfie con il pubblico, Rosa Chemical ha voluto divertirsi anche lui nel parco acquatico e provare l’adrenalina sugli scivoli: dall’Extreme all’M280 passando per il Surfing Hill.

Prima di settembre, quando arriveranno delle belle sorprese in campo artistico per Rosa Chemical, oggi all’Aquafan non poteva che esibirsi ma anche divertirsi: “E’ una figata questo parco. Per me è la prima volta qui ma è davvero gigante e gli scivoli sono spettacolari. Non potevo non buttarmi… anche dal palco!”.

Le giornate del festival Music Wave proseguono in agosto: prossima tappa martedì 6 agosto con Stunt Pilots, il 13 agosto con Cricca e il 20 agosto ospite Il Tre.

1 AGOSTO MAXIBON DAY

OSPITI PETIT, MARISOL E LE DONATELLA

Giovedì 1° agosto arriva l’evento più paradisiaco dell’estate con uno degli storici brand del gruppo Froneri, leader nel segmento sandwich in Italia. Torna il duo musicale e televisivo Le Donatella insieme al giovane cantautore, rivelazione dell’edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi… PETIT. Appuntamento dalle 14:30 in Piscina Onde dove si scatenerà il pubblico dentro e fuori l’acqua. Il cantautore presenterà i suoi grandi successi “Che Fai”, “Guagliò”, “Tornerai” e naturalmente… “Mammamì”. Il brano su TikTok ha totalizzato 150k post singoli, oltre a totalizzare +1milione di ascoltatori al mese su Spotify! Ospite a sorpresa della giornata… la ballerina Marisol di Amici!

LE DIRETTE DI RADIO DEEJAY

TUTTI I GIORNI RUDY ZERBI, IL 5 AGOSTO ARRIVA GIANLUCA GAZZOLI

Ripartite a bomba le dirette di Radio Deejay all’Aquafan di Riccione, con le dirette dal parco acquatico più famoso d’Europa. Rudy Zerbi è in onda negli studios della Piscina Onde tutti i giorni (tranne la domenica), dalle 10.00 alle 12.00, fino al 24 agosto. Da lunedì 5 agosto via anche al programma pomeridiano di Gianluca Gazzoli dalle 16.00 alle 18.00, in diretta fino a sabato 24 agosto tutti i giorni escluso la domenica.