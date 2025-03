Terremoto oggi nelle Marche, trema la provincia di Fermo: scossa 4.0

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato oggi a 3 km da Montelparo, in provincia di Fermo. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Secondo quanto apprende Adnkronos, non risultano al momento segnalazioni di danni ai vigili del fuoco.

“Si è registrata una scossa del quarto grado circa con epicentro nella parte montana della provincia: i nostri tecnici sono già in servizio per verificare che non ci siano problematiche. Sono fuori città ma in collegamento diretto con l’ufficio tecnico. Per ogni notizia informerò immediatamente”, scrive sui social Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo.

ADNKRONOS