Terribile. La politica è reato a Genova e in Italia … di Sergio Pizzolante

La politica è reato a Genova e in Italia.

Qui due cose enormi, pazzesche, l’ipotesi di reato è definita sentenza già nelle indagini preliminari, poi, l’idea che Toti, tornato libero, possa tornare a farsi finanziare e’ o una gigantesca presa in giro o una grave turbe psichiatrica.

Poi stabilisce che devi stare agli arresti perché se torni a svolgere la funzione istituzionale per la quale sei stato democraticamente eletto puoi ricommettere quello che è da dimostrare sia un reato.

Una Procura stabilisce che se prendi un contributo così come previsto dalla legge, con versamenti tracciati e pubblici e’ un reato.

Poi la sentenza del Riesame. Ancora più grave perché li agisce il Giudice, non l’accusa.

Si stabilisce che Toti non ha capito, non prende atto, sino a non dimettersi, del “reato commesso”, senza la necessità di dimostrare che sia stato commesso, e quindi può continuare nella sua condotta “criminale”.

Quindi la giustizia italiana non ha bisogno di processi e sentenze.

Si decide preventivamente. Con argomenti fuori da ogni regola democratica e civile. Senza diritto. Senza stato di diritto.