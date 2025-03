Testo Unico Innovativo delle Disposizioni in materia di comunicazione telematica con l’Amministrazione e di accesso ai Servizi in linea dell’Amministrazione. Il CGG vota a favore

– Decreto Delegato 17/02/2025 n.24 Modifiche al Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51 – Testo Unico Innovativo delle Disposizioni in materia di comunicazione telematica con l’Amministrazione e di accesso ai Servizi in linea dell’Amministrazione

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: “Il presente decreto delegato detta disposizioni modificative del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51 “Testo Unico Innovativo delle disposizioni in materia di comunicazione telematica con l’Amministrazione e di accesso ai servizi in linea dell’Amministrazione”, allo scopo di riformarne il contenuto sulla base delle risultanze della fase applicativa delle procedure informatiche ivi disciplinate. L’articolo 2 amplia le modalità di effettuazione dell’autenticazione rafforzata dell’utente dei servizi in linea dell’Amministrazione, prevedendo l’utilizzo del domicilio digitale inserito nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD) ai fini dell’invio del secondo fattore (codice ???). In vista di ulteriori sviluppi del progetto SMaC – San Marino Card, l’autenticazione rafforzata potrà, altresì, avvenire mediante l’App SMaC. Questo decreto è stato riemesso, stante l’impossibilità di procedere a ratifica del precedente – che viene abrogato – a causa della recente tornata elettorale. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti conformemente compiuti durante la vigenza del precedente.”

Matteo Casali (Rf): “Questo decreto è la modifica di un altro decreto, il 51 del 2023, che a sua volta è un testo unico. Da pochi mesi abbiamo ratificato un altro decreto sull’Eidas. Ho la sensazione che la burocratizzazione pesantissima di ogni tipo di processo sia diventata una prassi. Ad esempio, si intro- duce l’utilizzo dei SERC. Questo comporta di eleggere un domicilio digitale? Dobbiamo essere più attenti alle necessità dell’utenza rispetto a quelle dell’amministrazione.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: “Occorre mettere mano al regolamento consigliare. Non si può aspettare un anno per portare in ratifica un Decreto. Nel merito delle riflessioni del consigliere Casali io posso essere d’accordo. Credo che questo Decreto sia una tappa di un percorso di digitalizzazione”.