THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE, IL CALENDARIO DI EVENTI UFFICIALI CHE ACCOMPAGNA IL GRAN PREMIO RED BULL DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI

Misano World Circuit, 29 agosto 2024 – – Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini corre veloce verso la settimana clou, nella quale il programma di eventi sul territorio previsti dal palinsesto di The Riders’ Land Experience introduce allo spettacolo della pista.

“Stanno per accendersi le luci di un evento che dal 2007 illumina il territorio – commentano i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit – e alimenta un potente volano economico e d’immagine, il risultato che abbiamo sempre ricercato e al quale contribuisce in modo significativo lo sforzo di tutte le Amministrazioni nel proporre eventi che prolunghino la permanenza e l’interesse degli ospiti.

In pista sarà uno spettacolo fantastico, noi aggiungiamo un valore economico fondamentale, misurato nel 2023, di 80,256 milioni per l’indotto prodotto, col moltiplicatore salito a 9.1 per ogni euro investito. Le prevendite continuano il trend positivo, la gara di Aragon darà ulteriore impulso e l’obiettivo è superare quota 150mila nel weekend. L’8 settembre festeggeremo anche un compleanno: 20 gran premi organizzati consecutivamente dal 2007, traguardo che gratifica tutti noi”.

Al calendario di eventi a cura delle Amministrazioni si affiancano quelli proposti da Red Bull, title sponsor del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il primo appuntamento del programma di The Riders’ Land Experience è previsto sabato alle 11.30 a Rimini con l’inaugurazione, alla palazzina Roma in piazzale Fellini, della mostra Le stelle in pista, a cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini. L’esposizione, fino all’8 settembre, è dedicata ai piloti portacolori del moto club, ben 8 piloti che gareggiano in vari campionati mondiali: Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Mattia Pasini, Luca Lunetta, Mattia Casadei, Matteo Ferrari, Massimo Roccoli, Niccolò Antonelli.

Lunedì 2 settembre a Misano, proiezione del docufilm dedicato a Marco Simoncelli.

Mercoledì 4 settembre a San Marino un minitorneo di basket 3×3 con la squadra vincente a sfidare i piloti ai tiri liberi.

Giovedì 5 alle 22.00 a Riccione è in programma Red Bull Riders Night, uno spettacolo mozzafiato di impennate su due ruote con evoluzioni straordinarie. Gli spettatori che lo vorranno potranno provare l’ebrezza dell’impennata in totale sicurezza grazie a una sofisticata attrezzatura presente nel villaggio. A partire dalle ore 20:00, per tutta la serata il villaggio sarà animato da dj set e intrattenimento musicale. Chiusura alle ore 24.

Venerdì 6 la Red Bull Riders Night si sposterà a Rimini dove sarà protagonista anche il freestyle aereo. Apertura villaggio dalle ore 20:00.

Venerdì 6 settembre a Coriano il saluto agli ospiti della MotoGP con l’accensione straordinaria della Fiamma ‘Every Sunday’ a ricordo di Marco Simoncelli.

Sempre venerdì 6 settembre al via a Misano una nuova edizione di Dedikato, la kermesse che all’Arena 58 proporrà intrattenimento, spettacolo, acrobazie e tanto divertimento. Si parte da piazza della Repubblica con una esposizione di moto storiche e poi all’Arena 58 dj set e intrattenimento, per concludere con uno spettacolo di drifting e di free style mozzafiato. In programma anche un talk show, Burdel da cursa in piazza della Repubblica e dedicato ai giovani piloti che si affacciano alla pista,

Ancora venerdì 6 settembre, a Cattolica, Rombo d’epoca, con l’esposizione di auto e moto d’epoca e in via Fiume e viale Dante, col city dressing dedicato ai grandi piloti protagonisti della MotoGP 2024, il concerto degli HBH.

Sabato 7 settembre Red Bull proporrà a MWC il Nameless Festival con il famoso dj Axwell e tanti altri ospiti. Si parte alle 18.00 e alle 21.30 anche le evoluzioni del Freestyle Motocross e lo show dei Daboot. La musica di Axwell terminerà all’una. L’ingresso è gratuito, previa registrazione su CiaoTickets.

A Cattolica, dalle 11.00 alle 21.30, Body Art e motori e Un Mare Giallocon l’invasione delle minimoto in corteo dalle 17.00 da viale Dante a Piazza Primo Maggio.

A Misano, sempre il 7 settembre, il Dedikato proporrà una sfilata di moto storiche, un dj set all’Arena 58 e la sfilata Matti di Corinaldo con le esibizioni attesissime e spettacolari dei ‘nonni degli scooter’. Poi una esposizione di auto Fiat 500 d’epoca. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico. A Cattolica, un dj set in via Fiume dalle 18.30 alle 24.00.

