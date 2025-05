The Space Tour 2025 fa tappa a San Marino con “AI per Ecommerce”

L’intelligenza artificiale è la nuova leva strategica per chi opera nel commercio digitale. Per questo, il prossimo 15 maggio 2025, The Space organizza il workshop gratuito “AI per Ecommerce”, un appuntamento formativo dedicato a imprenditori, e-commerce manager e professionisti del settore, in programma presso la sede di The Space al Centro Fiorina di Domagnano (Strada di Paderna, 2 – RSM).

L’evento, inserito nel calendario del The Space Tour 2025, è organizzato in collaborazione con The Strategy e vedrà la partecipazione di esperti del settore che guideranno i presenti nell’applicazione concreta dell’AI a strategie, piattaforme e vendite online.

Temi del workshop:

Trend e numeri sull’AI nel commercio digitale

Le principali AI al servizio dell’e-commerce (ChatGPT, Midjourney, Claude, Gemini)

Progettazione strategica e sviluppo di store online con strumenti AI

Tecniche per aumentare le vendite: suggerimenti dinamici, bundle, chatbot

Analisi dei dati e trasformazione in azioni operative

Sessione Q&A con consigli personalizzati

Relatori:

Filippo Bacciocchi, CEO di The Strategy, Co-founder di The Space e Tellem

Niccolò Forcellini, CEO & Founder di The Space

Denis Arcangeli, Marketing Manager di The Strategy

Orari:

Il workshop si svolgerà dalle ore 16:00 alle 18:00, seguito da networking e aperitivo per favorire la nascita di nuove sinergie professionali.

Iscrizione gratuita, ma obbligatoria su www.thespacetour.it (posti limitati).

L’evento è riservato a imprenditori, manager e professionisti operativi nel settore e-commerce, con possibilità di partecipare con colleghi e collaboratori.