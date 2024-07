TikTok, il video da record della modella Leah Halton: 12 secondi e 680 milioni di visualizzazioni. Ma è mistero sul perché

Oltre 680 milioni di visualizzazioni e più di 46 milioni di like. Sono i numeri raggiunti dal video TikTok della modella australiana Leah Halton e destinata a diventare la più virale sulla piattaforma di Bytedance. La clip di 12 secondi, caricata il 5 febbraio, la riprende sorridente in auto mentre canticchia “Praise Jah in the Moonlight” di YG Marley correlata dalla didascalia “Summer #Inverted”. Il video colpisce per la sua semplicità e forse è questa la chiave del suo successo perché al momento non ci sono altre possibili spiegazioni, dato che non si conosce come funzionino esattamente gli algoritmi social. Di sicuro, viaggiano su semplicità e immediatezza.