TIM San Marino: entro il 2027, solo servizi su rete in fibra ottica per cittadini e imprese 

Prevista la progressiva migrazione dei servizi attualmente offerti sulla rete in rame verso connessioni a banda ultralarga, un passo fondamentale per lo sviluppo della Gigabit Society

Entro il 2027 TIM San Marino fornirà ai propri clienti servizi basati esclusivamente su reti che utilizzano, in tutto (FTTH) o in parte (FTTCab), la fibra ottica. La società, tramite un piano che prenderà il via nelle prossime settimane, intende supportare il percorso di sviluppo della Gigabit Society della Repubblica, favorendo l’adozione di nuove tecnologie e accelerando il processo di digitalizzazione del Paese, con vantaggi in termini di velocità di navigazione e stabilità di collegamento, rispetto ai servizi che utilizzano la rete interamente in rame (ADSL, ISDN etc.).

“Con l’avvio di questo piano di transizione digitale diamo corso ad una importante fase di trasformazione del modo di offrire i servizi – dichiara Simona Zanotto, Amministratore Delegato di TIM San Marino -. Già oggi più della metà dei nostri clienti utilizzano soluzioni e servizi su reti di nuova generazione e ci impegneremo nei prossimi mesi a migrare la restante parte della Clientela, con l’obiettivo di completare questo processo nel più breve tempo possibile. Questa transizione non è solo tecnologica, ma culturale. Le connessioni in banda ultra-larga cambiano il modo in cui studiamo, lavoriamo e comunichiamo. Vogliamo che ogni cittadino e ogni impresa ne raccolga i frutti”.

“La migrazione dei Clienti verso connessioni in banda ultra larga – continua Nicola Barone, Presidente di TIM San Marino – permetterà un significativo miglioramento delle prestazioni e della qualità del servizio, con consistenti benefici anche in termini di impatto ambientale. Dire addio alla rete in rame significa non solo migliorare le prestazioni, ma ridurre il nostro impatto sull’ambiente: una rete più moderna è anche una rete più sostenibile”.

La migrazione alle reti basate sulla fibra ottica è un tassello fondamentale della strategia per trasformare San Marino in una vera Smart Land: un Paese connesso, digitale, sostenibile. TIM San Marino investirà anche in nuove infrastrutture digitali per abilitare servizi evoluti, ottimizzare quelli pubblici e migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini, promuovendo uno sviluppo sostenibile dell’economia.

