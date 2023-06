TITANO MOTORSPORT TORNA SU TERRA AL 51° SAN MARINO RALLY

Dopo qualche mese di attesa la Titano Motorsport tornerà sul suo fondo preferito: la terra! Infatti saranno numerosi i nostri equipaggi che si schiereranno il prossimo weekend proprio nella gara di casa. Stiamo parlando del 51° San Marino Rally, valevole come Campionato Italiano Rally Terra moderno e storico ed in più come Coppa Rally di Zona 5.

La Titano Motorsport schiererà ben sette equipaggi tutti nella categoria storico. Partiamo dalle due regine, le Lancia Delta, una portata in gara da Camporesi Stefano con Pietro Rossi alle note mentre l’altra, la 16V, da Stefano Pellegrini affiancato da Giovanna Francini che vediamo finalmente tornare sul sedile di destra. Sempre nelle quattro ruote motrici torna il duo Costa Corrado con il fido Mularoni Domenico sempre con la loro Opel Corsa GSI.

Ora il gruppo degli amanti del posteriore, spicca il nome di Bruno Pelliccioni con la Ford Escort, che per l’occasione sarà navigato dal driver Simone Gasperoni. Appena rientrato da un 2° di classe al Rally del Campagnolo ci sarà Nemo Mazza che per questa occasione sarà affiancato da Riccardo Biordi sempre con la “escortina” blu. Ritroviamo i BMW portati in gara il “giallo” da Massimo Moroni affiancato per l’occasione da Daniele Conti, i due saranno a bordo del 318 is. Ed infine ma non per importanza ci sarà Bartolini Sergio con Federica Del Sordo con un bellissimo BMW M3.

La gara prenderà il via venerdì 16 giugno alle 19:00 dal parco assistenza situato in viale campo dei giudei per andare ad affrontare la prima prova spettacolo di 2,04 km che sarà trasmessa in diretta tv. Poi si riparte il sabato per affrontare le restanti sei prove speciali così suddivise: un passaggio sulla “Terra di San Marino” di 4,94 km, tre sulla “Torrente Apsa/Pieve di Cagna” di 8,16 km e due sulla “Lunano” di 12,68 km, per un complessivo di 56,82 km cronometrati su un totale 223,71 km. Palco di arrivo previsto presso il Piazzale Lo Stradone per le 18:05.

Sarà un weekend tosto per gli equipaggi, si presenterà una gara come ai vecchi tempi sia per le prove sia per il maltempo. Anche per questo, noi tutti della Titano Motorsport ci teniamo a ringraziare e fare un applauso agli organizzatori del San Marino Rally, ovvero la FAMS per essersi impegnati a mantenere la data prestabilita anche con varie difficoltà dovute a cause di maltempo nell’ultimo mese.

Un grande in bocca alla FAMS e a tutti partecipanti.

Ph. Alterio Lazzarini

Samanta Grossi

Addetta stampa Titano Motorsport