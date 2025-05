Tolentino, schianto all’alba: 91enne muore, conducente della Bmw scappa nei campi

Una Fiat Panda con le ruote piantate nell’asfalto e il corpo senza vita di un anziano all’interno. Poco distante, una Bmw abbandonata in un campo e nessuna traccia del conducente. È lo scenario surreale che si è presentato davanti ai soccorritori all’alba di domenica, intorno alle 5.30, lungo la strada di contrada Divina Pastora, a Tolentino.

La vittima è Leonello Vitali, 91 anni, residente in via del Ponte, che stava probabilmente percorrendo la strada come ogni mattina, quando si è trovato sulla traiettoria della Bmw. Lo scontro è stato violento, la Panda si è accartocciata e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, non hanno potuto che constatarne il decesso.

Chi guidava la Bmw, invece, non si è fermato a prestare soccorso. È fuggito a piedi attraverso i campi, lasciando l’auto aperta tra l’erba alta. Le indagini sono scattate immediatamente. I carabinieri hanno rintracciato il proprietario dell’auto, ma a presentarsi in caserma è stata la madre, dichiarando che il veicolo era stato rubato. Una dichiarazione ora al vaglio degli investigatori, che dovranno verificare la veridicità del furto e identificare il fuggitivo.

L’intera comunità di Tolentino è sotto shock per la morte del 91enne, descritto da molti come una persona gentile e riservata. Resta il mistero sul conducente della Bmw: chi era, perché è fuggito, e soprattutto se davvero aveva rubato l’auto. Domande a cui gli inquirenti sperano di dare risposta nelle prossime ore.