Tony Blair … di Sergio Pizzolante

Ecco questa è l’immagine che mi è venuta in mente leggendo la bellissima intervista di oggi sul Corriere a Tony Blair, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, pubblicato, prima pubblicazione, dalla nuova casa editrice Silvio Berlusconi editore.

Putin che sventra un Paese libero e democratico, la Cina e l’India che lo sostengono, l’America che vede arrivare, di nuovo, Trump, l’Italia,di destra e di sinistra, che dice a Zelensky che le armi le può usare solo nel proprio territorio per difendersi dai missili che arrivano dalla Russia, vediamo i populismi di sinistra e destra, le culture autoritarie, avanzare ovunque, gli ungheresi che stanno con i nazisti tedeschi, i Vannacci pure, il vice presidente del consiglio italiano che sta con gli ungheresi che stanno con i nazisti, la sinistra populista francese sta contro gli ebrei, come molte piazze nel mondo, e la politica si polarizza sulle estreme ovunque.

Cioè, vediamo i neonazisti che vincono in Turingia e dicono che Hitler non era male.

E poi arriva questa mattina il signore inglese, arriva nello zoo, attenzione, e ci dice che nel periodo medio lungo lo zoo non ci sarà più.

Dice che anche coloro che tifano per l’uomo solo al comando, per gli uomini soli al comando, alla fine vorrebbero, vogliono, vivere liberi.

Questo, giustamente, non può dirlo.

Faccio in tempo io? E miei figli e i miei nipoti?

Quanto tempo ci vorrà? Questo non lo dice.

Hai ragione, ragionassimo, spero in Vittorio e Nicola o Anita e Violante: i miei nipoti.

Non c’è centro nello zoo italiano, caro Tony.

Nello zoo, quello italiano soprattutto, non sono d’accordo, io si, ma sono ai margini dello zoo, gli altri, sui giornali, nei talk, nei partiti, in Parlamento, ovunque, sostengono il contrario: di qua o di là, di là o di qua.

Dice che l’Ucraina sta facendo una battaglia fondamentale anche per noi. Sta dicendo ai Putin del mondo che l’Europa non è poi così molle. Non riprovateci.

E dice che per sconfiggere le armi russe bisogna attaccare i luoghi da dove partono le armi russe. Così, papale papale, una cosa così ovvia da far apparire Tajani una lucertola che scappa da una tarantola. Sempre nello stesso Zoo.