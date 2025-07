Torna a dondolare sulle onde di Rimini il simbolo dell’estate in riviera. E lo fa festeggiando i suoi primi 10 anni.

E’ tornata sulla battigia del bagno 24 l’altalena in riva al mare e con lei il grande bagaglio di ricordi legati alle vacanze senza tempo. Dopo il grande successo dell’estate 2016, quando l’associazione Rimini Sparita, impegnata nel recupero e nella divulgazione del patrimonio storico della città, ebbe l’idea di riportare il simbolo identitario balneare riminese per eccellenza, torna per il decimo anno l’altalena in riva al mare per la gioia di tante persone di ogni età e nazionalità che vorranno provare l’ebbrezza di un momento spensierato, sull’onda dei ricordi.

Grazie all’iniziativa dell’Associazione Rimini Sparita e alla disponibilità del Bagno 24 di Rimini, anche la stagione balneare 2025 vede il ritorno sulla battigia dell’altalena in riva al mare, un’attrazione iconica nella storia turistica della Riviera Romagnola, ancora nel cuore e nella memoria di turisti e residenti.

Le altalene in mare erano caratteristiche degli anni Sessanta, in estate diventavano un punto d’incontro sulla battigia per tutti: bambini, famiglie o innamorati. I bambini in spiaggia non potevano mancare “il giro” sull’altalena e spesso si formavano lunghe file di attesa con i piedi nell’acqua per aspettare il proprio turno e si faceva a gara per dimostrare chi andava più in alto o più veloce.

Anche quest’anno la struttura è a disposizione di tutti coloro che vogliono provare l’ebbrezza di dondolarsi con il vento sul viso e i piedi tra le onde, magari ripensando agli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento oppure approfittando della bellezza del set naturale per uno scatto fotografico da conservare o condividere.

L’altalena in riva al mare rappresenta, da dieci anni, un piccolo ma concreto esempio di collaborazione tra organizzazione di volontariato, comune di Rimini e impresa privata, che si fa attrazione popolare, sostenibile, gratuita e identitaria.

Comune di Rimini